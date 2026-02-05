　
國際

台灣惡女大鬧澳洲！判決出爐滾地耍賴　33歲燒房撞室友

▲。（圖／翻攝自臉書／Eyewatch - Casey Police Service Area）

▲洪采薇獲刑。（圖／翻攝自臉書／Eyewatch - Casey Police Service Area）

記者張靖榕／綜合報導

涉及澳洲合租糾紛、縱火與勒索等多項重罪的台灣背包客洪采薇（Tsai-Wei Hung），於本月4日在澳洲法院被正式宣判罪刑，現年33歲的她因縱火、勒索、入室盜竊、危險駕駛及危害他人安全等多項罪名，背叛6年2月徒刑，須服滿4年才有資格申請假釋，從2024年被羈押至今的天數將計入刑期。受害人經房東轉告得知判決，房東還說洪采薇在獲判後直接在地上發瘋打滾。

法官判逾6年有期徒刑外加罰款、吊銷駕照

粽合澳媒報導，法官葛文（Carolene Gwynn）在庭上嚴厲表示，洪采薇做出的事一系列預謀的行動，而且是令人恐懼的報復行為，除判決的6年2月刑期外，再判罰款1000澳元，並吊銷及取消其駕駛執照2年。洪采薇已被羈押600天，這段時間將計入刑期。

澳洲刑罰輕　受害者希望洪能被遣返台灣

受害人表示，澳洲法官的判決結果比原先預期更重，因為他們悲觀認為澳洲會判得更鬆；不過，受害方仍認為，以洪采薇所犯下的多起縱火、衝撞與勒索行為，若能遣返回台服刑，更能伸張正義。

洪采薇當庭失控打滾

房東並轉述庭審現場狀況指出，洪采薇在法官宣讀判決時情緒突然失控，當庭出現激烈行為。她不僅用頭撞擊圍欄、抓扯頭髮，甚至在法庭地面翻滾胡鬧，場面一度失控，法院動用多達6名法庭保安介入，法官乾脆中斷宣判、暫時休庭，讓她鬧個夠。

英國《每日郵報》指出，洪采薇是在法官宣讀判決理由時，突然打斷庭審，以母語哭喊、哀嚎並歇斯底里地抱怨，坐滿人的法庭「只能帶著厭惡與反感看著這一幕」。

受害人在Threads上指出，這場宣判原先預定於1月29日進行，臨時延後至2月4日，可惜沒有「脆友」（Threads上的廣大網友）到現場見證，「不得不說，洪采薇這個人總是在某些時刻很幸運。」

雙方擬上訴

受害人表示，顯然「荒謬大師」洪采薇對本案判決很不滿意；然而檢方也不滿意判決太輕，因此不排除雙方後續提出上訴，刑期仍可能出現變動，「但不會變的是，這人真的有病啊。」

回顧洪采薇誇張行徑

洪采薇2022年持打工度假簽證赴澳，2023年12月搬入墨爾本東南區Clyde North合租屋，因水電與家務問題與房東、室友頻繁衝突，2024年3月被要求退租。

3月10日最後期限當天，洪采薇拒絕離開並丟擲雞蛋，遭警方驅離後又駕車衝撞房東與室友，撞毀車庫。隔日凌晨再度潛入破壞多輛汽車，雖曾被捕保釋，但3個月後再犯。

6月10日與12日，洪采薇先後在合租屋及房東住處縱火，並透過中間人勒索房東3萬澳元，揚言危及家人安全。警方6月14日將其逮捕。

受害房東與室友表示，即使洪采薇已入獄，仍長期承受嚴重心理創傷與PTSD陰影。

02/02 全台詐欺最新數據

459 1 9993 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

澳洲 Tsai-Wei Hung 紐澳要聞

