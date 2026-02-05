偷吃人夫辣聊「禁慾很久了」　小三慘賠20萬

記者黃翊婷／綜合報導

一名人妻控訴，丈夫阿強（化名）與女性友人小美（化名）發生婚外情，兩人不僅拍攝親密依偎的慶生合照，還互傳「我禁慾很久了」、「難怪都來密我問爽的」等曖昧訊息，憤而決定對小美提告求償100萬元。雖然小美否認侵害配偶權，但桃園地院法官沒有採信，日前仍判她應賠償人妻20萬元較為適當。

▲人妻控訴丈夫阿強與小美發生婚外情。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

人妻在判決書中主張，小美明知阿強是有配偶之人，仍自2024年1月起與阿強發展出不正當交往關係，期間還發生多次性行為，這段婚外情顯然已經侵害到她的配偶關係身分法益，且情節重大，因此決定對小美提告求償100萬元。

小美則辯稱，人妻提出的部分對話紀錄與她無關，至於合照，當時她只是和阿強一起去餐廳慶生，照片中兩人並無親密行為，她並沒有侵害到人妻的配偶權；況且阿強和妻子早在2022年間就因為感情不睦分居，甚至互相提告，縱使認定她有侵害配偶權，侵害程度也不算重大。

不過，桃園地院法官認為，在慶生合照中，阿強和小美上半身親密依偎、頭部緊靠，與已婚伴侶或男女朋友的互動相同，顯然已經逾越一般男女正常社交的舉止分際。

法官接著指出，在阿強和小美的對話紀錄中，兩人曾聊到「我禁慾很久了」、「難怪都來密我問爽的」等關於邀約性行為的內容，也已經踩到一般男女交往分際的紅線。

最終，法官沒有採信小美的說詞，考量到雙方的身分、地位、經濟狀況等因素，裁定她應賠償人妻20萬元較為適當，全案仍可上訴。