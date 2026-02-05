　
社會 社會焦點 保障人權

偷吃人夫辣聊「禁慾很久了」　小三慘賠20萬

記者黃翊婷／綜合報導

一名人妻控訴，丈夫阿強（化名）與女性友人小美（化名）發生婚外情，兩人不僅拍攝親密依偎的慶生合照，還互傳「我禁慾很久了」、「難怪都來密我問爽的」等曖昧訊息，憤而決定對小美提告求償100萬元。雖然小美否認侵害配偶權，但桃園地院法官沒有採信，日前仍判她應賠償人妻20萬元較為適當。

▲▼性感、女人、胸部、性愛、做愛、上床。（示意圖／CFP）

▲人妻控訴丈夫阿強與小美發生婚外情。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

人妻在判決書中主張，小美明知阿強是有配偶之人，仍自2024年1月起與阿強發展出不正當交往關係，期間還發生多次性行為，這段婚外情顯然已經侵害到她的配偶關係身分法益，且情節重大，因此決定對小美提告求償100萬元。

小美則辯稱，人妻提出的部分對話紀錄與她無關，至於合照，當時她只是和阿強一起去餐廳慶生，照片中兩人並無親密行為，她並沒有侵害到人妻的配偶權；況且阿強和妻子早在2022年間就因為感情不睦分居，甚至互相提告，縱使認定她有侵害配偶權，侵害程度也不算重大。

不過，桃園地院法官認為，在慶生合照中，阿強和小美上半身親密依偎、頭部緊靠，與已婚伴侶或男女朋友的互動相同，顯然已經逾越一般男女正常社交的舉止分際。

法官接著指出，在阿強和小美的對話紀錄中，兩人曾聊到「我禁慾很久了」、「難怪都來密我問爽的」等關於邀約性行為的內容，也已經踩到一般男女交往分際的紅線。

最終，法官沒有採信小美的說詞，考量到雙方的身分、地位、經濟狀況等因素，裁定她應賠償人妻20萬元較為適當，全案仍可上訴。

02/02 全台詐欺最新數據

鼎泰豐服務員國旗胸針藏玄機　「1人會3國語言」千人讚翻
快訊／北港武德宮清晨竄火！　18警消緊急灌救
日本妹「整形前後」同框自拍　逾1500萬人次見證
日本WBC夢幻打線成形！　大谷領軍16人累計1813轟
威力彩頭獎衝9.7億　4生肖財運最旺！財神方位曝光
美女主持雙峰突出　親揭「36歲二度發育」秘密
台積電加碼投資5440億！　熊本二廠「跳級量產」3奈米

恐怖畫面曝光！台鐵員工蹲下作業「車廂緩緩接近」　遭夾險成肉餅

女兒翹家10年只會要錢　老夫妻心痛「終止收養」斬31年情

釣小管漁船被貨櫃輪撞沉！船主求償2941萬　船長二副神隱仍判賠

快訊／北港武德宮清晨竄火！1樓金紙堆燃燒　警消出動18人灌救

偷吃人夫辣聊「禁慾很久了」　小三慘賠20萬

吳敦曾爆「兒圖家產」晚年借貸度日　女兒回應了

吳敦辭世！曾爆「5000萬包養賈靜雯」　2人節目對決

77歲吳敦睡夢中離世！　女兒揭「最大心願」：冥冥中都安排好

8億102歲人瑞娶68歲看護！兒孫衝醫院搶人…推輪椅就跑

新北27歲女騎士返家自撞滿地血　臉部重創送醫不治

強冷倒數「暴跌15℃」全台極凍進冰箱探9℃凍3天

南苗市場兇嫌「胸口中彈」送醫畫面曝！民眾氣喊：救他幹嘛

苗栗南苗市場隨機殺人！警赴現場「頭中2刀」　累計3傷搶救中

苗栗33歲警頭被砍出2大洞！長達10cm滿臉血...顱骨骨裂ICU觀察中

派出所門口也敢殺？　台南男持足療刀瘋砍　英勇警「大外割」秒壓制　驚悚直擊畫面曝！

受傷警第一視角！滿臉血喊沒事　路人幫壓制中槍無奈：打到我了啦

南苗市場砍人案釀3傷！疑因借手機不成　警還原開2槍過程

