周六寒流「急探6度」轉雨　高山有望追雪

氣象專家吳德榮表示，最新模擬顯示，今明（5、6日）兩天各地晴朗穩定，早晚偏涼，日夜溫差大，但明天周五晚間鋒面接近，北台灣變天，周六寒流來襲氣溫驟降，將愈晚愈冷，本島縣市有機會下探6度，高山有望追雪，應做好防寒準備。

今明晴暖溫差大 早晚偏涼易起霧

吳德榮在氣象專欄「洩天機教室」撰文表示，最新（4日20時）歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今、明兩天各地晴朗穩定、容易起霧，東半部偶有零星飄雨的機率；白天陽光下「暖如春」，各地區高溫皆在28度以上，早晚偏涼，日夜溫差皆很大，應注意衣著調整。

今日各地區氣溫如下：

北部15至28度

中部15至30度

南部15至30度

東部12至28度

鋒面周五晚靠近 周六轉雨降溫下探6度

最新模式模擬顯示，明（6日）晚鋒面接近，北台灣變天。周六（7日）氣溫遽降、愈晚愈冷，北部、東半部轉有雨、中部轉有局部短暫雨的機率。

下周日、一（8、9日）漸轉乾、各地寒冷；下周日北部雨後多雲、中南部轉晴時多雲，東半部有局部短暫雨；下周一各地晴朗穩定，東半部偶有零星短暫降雨的機率。

周六至下周一（7至9日），歐洲（ECMWF）及美國（GFS）模式最新模擬皆顯示，台北測站有觸及10度、而為入冬暨今年以來第2波「寒流」的機率很高；本島縣市的平地最低氣溫則可降至6度以下，應作好防寒的準備。

另外，最新模式模擬顯示，下周日（8日）清晨至下午、零度線高度降至1200公尺，太平山及中部高山皆有飄雪機率；大屯山、七星山約降至1度左右，霧淞、冰霰或可期待，飄雪條件略嫌不足。

夜間輻射冷卻探10度 下周又有一波冷空氣

下周二（10日）白天起至周三（11日）上午冷空氣減弱，各地晴朗、白天氣溫升，夜間因輻射冷卻加成，清晨部分縣市仍有10度左右的平地最低氣溫。

下周三（11日）下午起另一波冷空氣再加入，迎風面雲量增、東半部轉有局部短暫雨的機率，氣溫略降、仍偏冷。下周四（12日）各地轉晴時多雲，氣溫略升。下周五、六（13、14日）各地晴朗穩定、回暖如春。

輕颱「西望洋」不脫「2月颱不侵台」宿命

至於原先在菲律賓東方海面的熱帶低壓，已於昨晚（4日）發展成輕颱「西望洋」，最新（5日2時）氣象署「路徑潛勢預測圖」顯示，其向西南西進行，今（5日）晚登陸「民答那峨」北部，再進入南海，逐漸減弱為熱帶低壓。未脫「2月颱不侵台」的宿命。