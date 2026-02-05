10年墜機基隆河倖存　前空姐領表初選

　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

10年墜機基隆河倖存　前空姐黃敬雅領表初選

▲▼ 復興空難倖存空姐黃敬雅。（圖／豈有此呂） 

▲復興空難倖存空姐黃敬雅。（圖／豈有此呂） 

記者葉國吏／綜合報導　

2月4日是復興空難10年。空難倖存者、前空姐黃敬雅選在這一天登記參選前鎮小港市議員，她說，這條撿回來的命，早已不只屬於自己，而是要為這座城市再拚一次。

2月4日是民進黨高雄市議員黨內初選領表第一天，同時也是復興空難屆滿10年。空難倖存者、前空姐、現為民進黨參選人黃敬雅，選在這個刻在生命裡的日子走進市黨部登記，宣告再度挑戰前鎮小港選區，要把重生後的人生交給高雄。

▲▼前復興空姐黃敬雅領表參選高雄前鎮小港議員。（圖／翻攝臉書／黃敬雅）

▲前復興空姐黃敬雅領表參選高雄前鎮小港議員。（圖／翻攝臉書／黃敬雅）

從空難倖存到重生十年　選在生命轉折日再出發
黃敬雅在社群發文回顧，10年前的2月4日，她在基隆河冰冷河水中掙扎，破碎機身旁再次吸到空氣的那一刻，她就明白，這條撿回來的餘生，注定有更大的意義，也不該只為自己而活。

她寫道，活下來不是偶然，而是為了承接更多人的期待，替那些來不及開口的希望而走。命運的巧合，讓她在重生滿10年的同一天，踏進民進黨高雄市黨部，領取市議員黨內初選登記表。

▲▼黃敬雅。（圖／翻攝自Facebook／黃敬雅 Huang Ching-Ya）

▲黃敬雅。（圖／翻攝自Facebook／黃敬雅 Huang Ching-Ya）

再戰地方選舉　跌倒後把腰彎得更低
黃敬雅表示，這次領表，是對高雄、對這塊土地再次立下的承諾。回顧2022年地方選舉，結果不如預期，但她沒有時間消沉，而是選擇在挫敗後，更貼近地方、重新出發。

她說，這段時間沒有停下腳步，跑行程、聽民意、補不足，若照不到的地方還有陰影，那就乾脆自己成為那道光，把努力照進每個角落。

帶著十年淬煉回來　向前鎮小港請託一次機會
黃敬雅形容，10年足以讓傷痕化成鎧甲，3年也能讓一顆種子在土地裡累積力量。這一次，她帶著更成熟的視野與更堅定的意志，再次披掛上陣，希望贏得前鎮小港鄉親的支持。

她最後向選民喊話，自己仍是新人，但願意用行動證明責任與承擔，拜託大家給她一次機會，讓這條撿回來的人生，繼續為高雄而戰。

