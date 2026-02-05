　
國際

企圖暗殺川普未遂　「佛州刺客」獲判5重罪無期徒刑

▲羅斯獲判無期徒刑。（圖／達志影像／美聯社）

▲羅斯獲判無期徒刑。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合報導

美國男子羅斯（Ryan Routh）於2024年持槍潛伏在佛羅里達州一處高爾夫球場叢林中，企圖刺殺當時的共和黨總統候選人川普未遂，案件歷經審理後，法官4日判處他終身監禁。

企圖暗殺遭逮

案發於2024年美國總統大選前不到2個月，現年59歲的羅斯在佛州西棕櫚灘的川普國際高爾夫球俱樂部外埋伏，趁川普打球時，持步槍隔著圍欄瞄準，企圖發動暗殺行動，但最終未得逞。

5項重罪成立

案件進入司法程序後，陪審團於2025年9月裁定羅斯5項重罪成立，罪名包括企圖刺殺總統候選人等重罪。

獲判無期徒刑

佛羅里達州皮爾斯堡的聯邦法院，聯邦地區法官甘農（Aileen Cannon）4日宣判羅斯無期徒刑。甘農在庭上表示，從案件過程可清楚看出勞斯行為具有高度預謀性，「你顯然是策劃要奪走一條人命」。

宣判時，羅斯戴著手銬、身穿囚服出庭，並發表一段內容散亂的陳述，但並未正面回應相關指控。

羅斯的辯護律師羅斯（Martin Roth）在庭後表示，將為當事人提出上訴。美國司法部長邦迪（Pam Bondi）則透過聲明指出，這項判決意味著羅斯「此生將不可能再重獲自由」。

更多新聞
科技股重挫！那指收黑逾350點　台積電ADR跌近3％
NBA重磅交易！　ESPN：獨行俠明星前鋒戴維斯轉戰巫師

企圖暗殺川普未遂　「佛州刺客」獲判5重罪無期徒刑

企圖暗殺川普未遂　「佛州刺客」獲判5重罪無期徒刑

企圖暗殺川普未遂　「佛州刺客」獲判5重罪無期徒刑

美國佛州佛羅里達北美要聞無期徒刑Ryan Routh

