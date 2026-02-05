　
社會 社會焦點 保障人權

吳敦曾爆「兒圖家產」晚年借貸度日　女兒回應了

記者葉國吏／綜合報導　

台灣影視大亨吳敦，3日傳出辭世消息，享壽77歲。他一生叱吒影壇，卻在晚年捲入家族財產風波，曾因與長子關係失和而在鏡頭前落淚，往事也再度被外界提起。吳敦女兒也針對此事回應。

晚年原想安養　卻被至親打亂人生
2019年9月，吳敦接受《CTWANT》專訪時坦言，原本打算在自家後院平靜退休，沒料到人生最後階段竟被最信任的長子攪亂。他在受訪時提到兒子吳庭言，情緒潰堤，雙眼紅腫，難掩受傷心情。

▲▼竹聯幫副幫主程大川告別式，吳敦也坐輪椅由親友攙扶到場。（圖／記者邱中岳攝）

▲吳敦3日離世。（圖／記者邱中岳攝）

當時吳敦因心臟疾病緊急動刀，尚未來得及處理資產配置，基於信任，先將名下包含5棟、總值約2億5000萬元的不動產，以及約450萬元存款，全數轉交給大兒子代為保管。

資產難討回　父子嫌隙浮上檯面
未料手術結束後，吳庭言卻以各種理由推辭交還資產，導致吳敦名下公司一度出現資金缺口，只能向多年老友調度周轉。更讓人震驚的是，吳庭言私下申請房產權狀遺失，直到吳敦收到地政單位公文，才驚覺不對勁。

此時，吳庭言早已離開台灣，飛往北京與女友同住。吳敦多方嘗試聯繫未果，反而屢次遭對方隔海放話，父子關係也因此被外界形容降到冰點。

女兒出面澄清　否認父子決裂
然而，對於外界傳言，吳敦的女兒、家屬吳尉慈曾出面說明，強調並不存在父子翻臉的情況，直言一切都很好，對新聞報導內容感到意外。只是這段家務事，仍在吳敦離世後，再度成為外界關注焦點。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

