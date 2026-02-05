周末寒流壟罩全台凍3天　「先濕後乾」下探極端低溫

▲WINDY歐洲模式周日（8日）夜晚溫度分布。（圖／翻攝自臉書／台灣颱風論壇｜天氣特急）

記者柯沛辰／綜合報導

入冬第二波寒流來勢洶洶，氣象粉專表示，最新氣象資料評估，周末南下的強烈大陸冷氣團將升級為「寒流」規模，低溫預估10至13度，加上轉乾冷關係，夜間至清晨輻射冷卻效應顯著，平原空曠地區、近山區及河谷有機會出現「極端低溫」，務必做好準備。

臉書粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，周六（7日）鋒面快速通過後，凌晨至中午期間各地有下雨機會。下午隨著鋒面逐漸遠離，西部地區短暫雨後多雲，宜花東仍有陣雨。寒流開始南下，各地氣溫快速下降，越晚越寒冷。

▲周末寒流壟罩全台凍3天，整體「先濕後乾」。（圖／翻攝自臉書／台灣颱風論壇｜天氣特急）

周日（8日）寒流籠罩，全台寒冷，水氣殘留，北部、東部仍有零星小雨機會，中部、南部放晴，直到周一（9日）中午前，在寒流壟罩下全台依舊寒冷，但此時已轉為乾冷型態，到了午後，寒流減弱，各地溫度回升，一路到周二（10日）都是乾空氣壟罩，全台晴朗。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，整體來看，周四、周五雖大幅回暖，但周末寒流來襲，隨即轉冷，溫度變化之劇烈猶如雲霄飛車，請務必提前做好保暖與相關應對準備。