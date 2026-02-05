美女主持雙峰突出　親揭「36歲二度發育」秘密

▲辛巧琪。（圖／翻攝IG／binkysun，下同）

記者葉國吏／綜合報導

36歲香港女主持人辛巧琪近日因身形變化引起熱議，她在IG親自回應，強調沒動刀也沒打針，胸部變化來自長達3年的真空拉力訓練，過程辛苦又昂貴，只希望外界別再亂猜。

香港女主持人辛巧琪近日成為網絡話題人物，不少網友發現她的曲線似乎更突出。她在IG發文直球回應，表示自己的胸部確實出現「再度成長」，但並非外界揣測的醫美捷徑，而是靠長時間、低調又吃力的方法一步步累積。

她說，自己從未注射豐胸針或植入假體，而是持續使用名為BRAVA的真空吸引器。這套系統藉由長時間外力牽引，刺激脂肪與組織變化，但條件嚴苛，並非短期就能見效。

真空儀器原理曝光 每天至少10小時是基本門檻

辛巧琪透露，這種方式價格高、進度慢，醫師要求也極為嚴格。她每天至少配戴10小時，機器笨重又不時鬆脫，睡覺只能維持平躺，一翻身就可能被警示聲吵醒，長期下來對生活影響不小。

她也提到，曾有兩位朋友嘗試同樣方法，但最後都因難以負荷而放棄。自己在過程中曾出現紅疹、皮膚發炎等狀況，還得頻繁更換內衣、添購配件、擦藥、回診，相關花費連她自己都難以精算。

為目標死撐到底 她喊話外界別再惡意揣測

辛巧琪表示，無論是學業、事業、減重或身體管理，她向來都是訂下目標就全力以赴。這3年來的努力雖然充滿挫折，但她只求對得起自己，也證明選擇不是一時衝動。

對於網友的酸言酸語，她坦言已習以為常，但仍希望外界停止不負責任的指控。她強調，分享經歷並非炫耀，而是想讓大家知道，所謂「改變」背後，往往沒有想像中輕鬆。