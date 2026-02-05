吳敦辭世！曾爆「5000萬包養賈靜雯」　2人節目對決

▲藝人賈靜雯。（圖／記者黃克翔攝）

記者葉國吏／綜合報導

台灣知名電影、戲劇製作人吳敦3日辭世，享壽77歲。吳敦生前視如乾女兒的藝人賈靜雯坦言相當錯愕，也讓兩人多年情誼與曾鬧得滿城風雨的「5000萬傳聞」再度成為焦點。

台灣電影戲劇製作人吳敦於3日上午安詳離開人世，享年77歲。消息曝光後，不少圈內人表達哀悼，其中女星賈靜雯第一時間直呼「太突然了」，難掩震驚與不捨，也讓外界再度關注兩人亦師亦父女般的深厚關係。

情同父女的緣分 5000萬謠言曾轟動一時

回顧當年，吳敦與賈靜雯之間曾因一則「出價5000萬包養」的傳聞，引發社會高度討論。2004年，兩人一同登上綜藝節目《康熙來了》，面對面為事件說清楚、講明白。

▲曾是竹聯幫大老，後轉戰影視圈的吳敦，3日驚傳於睡夢中病逝。（圖／資料照、記者邱中岳攝）

吳敦當時笑著解釋，自己一直把賈靜雯當女兒照顧，所謂的5000萬，其實是鼓勵她好好衝刺事業，預估兩年內有機會賺到的收入，沒想到被媒體下標成誤解內容，甚至害賈靜雯一度遭稅務單位關切。

一句玩笑話掀波瀾 當事人也只能苦笑

吳敦回憶，看到報導標題時就知道事情鬧大了，還半開玩笑說，以後要是交女友，誰都開口要5000萬，哪來那麼多錢。賈靜雯則在一旁吐槽，笑稱自己才是被害最慘的人。

除了澄清風波，賈靜雯也分享兩人剛合作時的趣事。她坦言起初對吳敦充滿敬畏，甚至因緊張而作惡夢，夢到對方拿著槍出現在家門口，直到真正相處後，才發現他其實是外冷內熱、十分善良的大好人。