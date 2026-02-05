DJ SODA深夜連發文：長期遭外貌羞辱　截圖點名粉專

記者黃翊婷／綜合報導
南韓知名美女DJ SODA日前在臉書發文，表示自己長期關注留言區後，發現有不少外貌攻擊的聲音，這樣的現象讓她感到很難過。DJ SODA今日（5日）凌晨在臉書連續發文，並直接點名粉專「你們鬼哥の三貓流的某一年夏天」，直言無法理解對方的評論，「當初說我漂亮、說喜歡我的人是你們，現在卻用同一張臉說我變了，甚至拿來嘲笑我。」
▲DJ SODA日前發文表示，受到網友留言攻擊外貌。（圖／翻攝IG／deejaysoda，下同。）
DJ SODA發文吐心聲 截圖點名粉專
DJ SODA今日（5日）凌晨在臉書發文，並公布一張粉專「你們鬼哥の三貓流的某一年夏天」貼文的截圖，她表示，「在這個時代，幾乎有人完全不稍微修圖的嗎？」她沒有修得很誇張，無法理解該粉專的管理員為何要在文章中提到別的歌手來做比較，「表面上說不是在批評，卻用這樣的方式說話，這真的算是一種尊重嗎？」
DJ SODA直言，照片會因為燈光和角度不同而出現差異，她從當DJ到現在都沒有動過臉，不明白為何要這樣下定論，看起來不太一樣，只是受到化妝、燈光、角度或假髮的影響，「反而改變的人不是你們嗎？當初說我漂亮、說喜歡我的人是你們，現在卻用同一張臉說我變了，甚至拿來嘲笑我。」
▲DJ SODA表明自己從當DJ到現在都沒有動過臉。
DJ SODA：外貌羞辱留言幾乎都來自台灣
DJ SODA在第二篇貼文中提到，她一直很喜歡台灣，也為此非常努力，有些人說她來台灣是為了賺錢，但其實她更想親近大家、與粉絲見面，除了夜店活動，這段時間以來的棒球和籃球活動，她幾乎都是免費出演，甚至還做過捐款，無奈近幾年來，她的相關貼文底下幾乎找不到支持或鼓勵的留言，「長期對我的外貌進行羞辱的，幾乎一直都是來自台灣的留言」，這真的讓她感到非常難過。
▲粉專「你們鬼哥の三貓流的某一年夏天」管理員留言向DJ SODA道歉。（圖／翻攝自Facebook／DJ SODA）
粉專被點名 管理員親自留言道歉
DJ SODA的文章公開之後，讓不少網友感到十分心疼，並紛紛留言鼓勵，「在我心目中只有SODA最好」、「加油！去在乎那些真正在乎妳的粉絲！不要被擊倒」。而被截圖點名的粉專，管理員也親自在DJ SODA的文章底下留言道歉，「我真的沒有要批評，但對不起，我不該這麼寫的」，並在粉專發文道歉，強調自己原先的意思只是想叫大家別去批評DJ SODA的長相，「其實台灣人是很喜歡妳的」。
