生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

DJ SODA深夜連發文：長期遭外貌羞辱　截圖點名粉專

記者黃翊婷／綜合報導

南韓知名美女DJ SODA日前在臉書發文，表示自己長期關注留言區後，發現有不少外貌攻擊的聲音，這樣的現象讓她感到很難過。DJ SODA今日（5日）凌晨在臉書連續發文，並直接點名粉專「你們鬼哥の三貓流的某一年夏天」，直言無法理解對方的評論，「當初說我漂亮、說喜歡我的人是你們，現在卻用同一張臉說我變了，甚至拿來嘲笑我。」

▲▼DJ SODA。（圖／翻攝IG／deejaysoda）

▲DJ SODA日前發文表示，受到網友留言攻擊外貌。（圖／翻攝IG／deejaysoda，下同。）

DJ SODA發文吐心聲　截圖點名粉專

DJ SODA今日（5日）凌晨在臉書發文，並公布一張粉專「你們鬼哥の三貓流的某一年夏天」貼文的截圖，她表示，「在這個時代，幾乎有人完全不稍微修圖的嗎？」她沒有修得很誇張，無法理解該粉專的管理員為何要在文章中提到別的歌手來做比較，「表面上說不是在批評，卻用這樣的方式說話，這真的算是一種尊重嗎？」

DJ SODA直言，照片會因為燈光和角度不同而出現差異，她從當DJ到現在都沒有動過臉，不明白為何要這樣下定論，看起來不太一樣，只是受到化妝、燈光、角度或假髮的影響，「反而改變的人不是你們嗎？當初說我漂亮、說喜歡我的人是你們，現在卻用同一張臉說我變了，甚至拿來嘲笑我。」

▲DJ SODA。（圖／翻攝自DJ SODA Instagram）

▲DJ SODA表明自己從當DJ到現在都沒有動過臉。

DJ SODA：外貌羞辱留言幾乎都來自台灣

DJ SODA在第二篇貼文中提到，她一直很喜歡台灣，也為此非常努力，有些人說她來台灣是為了賺錢，但其實她更想親近大家、與粉絲見面，除了夜店活動，這段時間以來的棒球和籃球活動，她幾乎都是免費出演，甚至還做過捐款，無奈近幾年來，她的相關貼文底下幾乎找不到支持或鼓勵的留言，「長期對我的外貌進行羞辱的，幾乎一直都是來自台灣的留言」，這真的讓她感到非常難過。

（圖／翻攝自Facebook／DJ SODA）

▲粉專「你們鬼哥の三貓流的某一年夏天」管理員留言向DJ SODA道歉。（圖／翻攝自Facebook／DJ SODA）

粉專被點名　管理員親自留言道歉

DJ SODA的文章公開之後，讓不少網友感到十分心疼，並紛紛留言鼓勵，「在我心目中只有SODA最好」、「加油！去在乎那些真正在乎妳的粉絲！不要被擊倒」。而被截圖點名的粉專，管理員也親自在DJ SODA的文章底下留言道歉，「我真的沒有要批評，但對不起，我不該這麼寫的」，並在粉專發文道歉，強調自己原先的意思只是想叫大家別去批評DJ SODA的長相，「其實台灣人是很喜歡妳的」。

評論家登場了嗎？在這個時代，幾乎有人完全不稍微修圖的嗎？ 我也沒有修得很誇張，為什麼還要特地提到別的歌手來做比較呢？ ...

DJ SODA 發佈於 2026年2月4日 星期三

我一直都很喜歡台灣，也為此非常努力。 ...

DJ SODA 發佈於 2026年2月4日 星期三

我真沒想到我會被 DJ SODA 截圖貼文，但居然是因為這個... 實在很抱歉，真的很對不起。 我原先的意思只是想叫大家別去妳底下批評妳的長相。 其實台灣人是很喜歡妳的。 宅男打籃球 這漫畫的學姐模樣就是以妳為原型。（可以去看第69話，我說真的。」 而我鬼哥僅是裡頭的醜角供大家嘲笑。

你們鬼哥の三貓流的某一年夏天發佈於 2026年2月4日 星期三
南韓DJ SODA

