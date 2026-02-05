周六寒流來襲「最冷時刻」出爐　下周又有東北季風報到

▲周六寒流來襲，氣溫驟降轉雨。（圖／記者李毓康攝）

記者柯沛辰／台北報導

今天（5日）各地多雲到晴，僅東部、宜蘭及恆春半島有零星降雨。隨著周五（6日）晚間鋒面通過並伴隨強烈大陸冷氣團或寒流南下，周六起各地溫度一路下降，最低溫下探9至12度，部分地區更低，最冷時刻是周日到周一清晨，先濕冷後轉乾冷，直到周一白天氣溫才會稍微回升。不過，周三又會有東北季風或大陸冷氣團南下。

今日天氣多雲到晴、早晚偏涼

氣象署預報員林定宜表示，今天（5日）吹偏東風、偏東南風，水氣較少，各地主要多雲到晴，僅花東地區及恆春半島有局部短暫雨，宜蘭也有零星短暫雨，整體降雨範圍不大。

氣溫方面，西半部溫暖舒適，日夜溫差大，白天高溫約26至30度，東半部約24至25度；夜間清晨稍涼，各地低溫約14至18度，西半部日夜溫差較大。離島方面，澎湖多雲，氣溫17至22度；金門晴時多雲，14至20度；馬祖晴時多雲，11至16度。

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署）

周五晚間鋒面通過 先濕冷後轉乾冷

林定宜表示，周五（6日）白天鋒面接近，各地雲量增多，花東地區及恆春半島有局部短暫雨，北部、宜蘭地區及中南部山區降雨機率隨時間增加。

周五（6日）晚間起至周六（7日）鋒面通過，寒流等級的冷空氣南下，中部以北及宜花地區天氣明顯轉冷，其他地區早晚也冷，各地低溫9-12度，沿海或空曠地區、近山區、河谷地帶會更低。

林定宜提醒，明晚起溫度會一路下降，最冷時刻是周日整天到周一清晨，剛開始是「濕冷」，北部、宜蘭有廣泛降雨，花東地區及恆春半島有局部短暫雨，中部地區及南部山區零星降雨，南部平地為多雲。

儘管周日（8日）西半部山區有零星短暫雨，但下半天後轉「乾冷」，一路到周一（9日）清晨都會是乾冷天氣。周一白天起，冷氣團或寒流減弱，氣溫稍回升。這段期間，各地主要多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

▲未來一周氣溫變化。（圖／氣象署）

周二各地氣溫回升 周三又有一波東北季風

周二（10日）各地氣溫回升，早晚仍偏冷，中南部日夜溫差大；各地主要多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

不過，周三（11日）東北季風增強或大陸冷氣團逐漸南下，北部及宜蘭氣溫將再下降。屆時迎風面的北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

輕颱「西望洋」生成 對台灣無直接影響

至於今年第2號颱風「西望洋」，4日晚間正式生成為輕度颱風。氣象署預測，西望洋未來朝西往菲律賓南部移動，對台灣無直接影響。

▼「西望洋」潛勢路徑圖。（圖／氣象署）