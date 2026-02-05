77歲吳敦睡夢中離世！　女兒揭「最大心願」：冥冥中都安排好

▲吳敦坐輪椅出席告別式。（圖／記者邱中岳攝）

記者葉國吏／綜合報導

前竹聯幫總護法吳敦3日辭世，享壽77歲。女兒證實父親在睡夢中安詳離開，家屬訃聞已曝光，靈堂也布置完成，預定2月15日舉行家祭後隨即火化，親友將以低調方式送行。

涉江南案、跨足影視圈 人生多重身分

回顧吳敦一生，他曾在竹聯幫擔任總護法，1984年前往美國期間，涉入震驚一時的江南案，與竹聯幫「總堂主」陳啟禮等人遭判刑，後因假釋返台。卸下江湖身分後，他轉而投入影視產業，扶植不少新人，林志穎、徐若瑄等人都與他結緣。

吳敦去年10月曾以作者身分，出席回憶錄《江南案與我的一生》新書發表會，陳啟禮之子、藝人陳楚河也現身支持。當時外界已看出他身體狀況不若以往，手持麥克風時略顯顫抖，仍堅持把話說完。

▲林志穎、吳敦、賈靜雯。（圖／記者黃克翔、邱中岳攝）

洗腎又有心疾 完成出書心願

根據《中國時報》報導，吳敦女兒吳尉慈表示，父親是在睡眠中走完一生，家人發現時呼吸已趨緩，「過程很安詳，是一個很好的結局，他好像自己選了這一天。」

談到父親健康，吳尉慈表示，家人早已陪著他面對老化與病痛，近年需洗腎，心臟狀況也不理想。她提到，父親最大的心願就是把人生寫成一本書，從去年初開始規畫，直到去年底終於完成。

女兒憶最後時光 澄清父子心結

吳尉慈回憶，父親離世前一天精神狀況仍好，還與家人相聚。她形容這段過程像一齣早已寫好的戲，「他的人生就是照著劇本走，該見的人、該解的誤會，全都處理好了，最後用最安靜的方式離開。」