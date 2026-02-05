川普警告「伊朗最高領袖」：應該非常擔心　美軍加強中東部署

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉國吏／綜合報導

在美國加強中東軍事力量的敏感時刻，美國總統川普（Donald Trump）近日於接受美國國家廣播公司（NBC）專訪時，特別針對伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）發出警告，認為哈米尼現在應該要格外警惕。川普直言，美軍行動和美國立場已讓伊朗感受到壓力，這也意味著局勢正處於緊繃狀態。

川普（美國總統）接受NBC採訪時坦言，哈米尼（伊朗最高領袖）目前的處境值得擔心。他強調，「我想他真的要開始擔心了，沒錯，他應該要這麼做。就像你知道的，他們正在和我們談判。」川普的這番話顯示，美伊間雖然有溝通，但美方對伊朗的態度仍然強硬。

此外，川普回憶去年6月以色列和伊朗爆發衝突時，美軍曾對伊朗的核設施進行打擊。他透露，在那次行動後，伊朗有意在國內另闢新核設施。川普表示，「他們曾打算在國內另外建設一個新設施，結果被我們發現了。我就直接說，如果你們真的這樣做，我們會讓你們很難堪。」

川普這番表態，凸顯美國不但在軍事上加強部署，更在外交立場上毫不讓步。雖然伊朗與美國正進行談判，但川普明確傳達，只要伊朗有進一步挑釁行動，美方絕不會坐視不管。整體來看，美伊緊張情勢暫時沒有降溫跡象。