Google財報出爐　盤後一度重挫6%

▲Google。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

谷歌母公司Alphabet公布2025年第4季財報，營收與獲利雙雙優於市場預期，但因資本支出展望偏高，谷歌股價盤後一度重挫逾6％。

營收、淨利潤優於預期

Alphabet第4季營收達1138.28億美元，高於市場預期的1113.75億美元，也明顯優於去年同期的964.7億美元。淨利潤為344.55億美元，同樣優於市場預期的317.58億美元，並高於去年同期的265.4億美元。

業務表現強勁

業務結構方面，谷歌服務（Google Services）第4季營收年增14％，達959億美元，成長動能主要來自Google搜尋與其他業務，年增17％，訂閱、平台與裝置業務年增17％，YouTube廣告營收則年增9％。

市場高度關注的谷歌雲（Google Cloud）表現亮眼，第4季營收達176.6億美元，年增48％。Alphabet指出，成長主要受惠於企業對AI基礎設施與AI解決方案需求大幅增加，核心GCP產品表現強勁。

資本支出預期偏高 盤後一度跌超6％

不過，Alphabet同時揭露，2026年資本支出預估將落在1750億至1850億美元之間，規模明顯偏高，引發投資人對成本壓力與現金流配置的疑慮。谷歌股價在美股盤後一度下跌超過6％，跌至312.46美元。

隨著市場消化財報內容後，谷歌盤後股價跌幅逐步收斂，轉為上漲約1％，來到348.52美元。