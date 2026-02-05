　
社會 社會焦點 保障人權

8億102歲人瑞娶68歲看護！兒孫衝醫院搶人…推輪椅就跑

▲▼救護車,急診,送醫,119,急救,緊急醫療,傷患,病患,轉院。（圖／記者李毓康攝）

▲北市中山區一處醫院外，日前上演搶人大戰。（示意圖／記者李毓康攝）

記者柯振中／綜合報導

台北市中山區一處醫院外日前上演「搶人大戰」，一名102歲王姓人瑞在回診後，家屬突然現身將人推走，進而與68歲賴姓看護爆發激烈衝突，現場一度引來警方關切。事後真相曝光，原來人瑞上月突然與看護登記結婚，家屬事前毫不知情，懷疑看護覬覦鉅額財產，事件瞬間引起大量爭議。

醫院外突爆衝突　警方一度霧煞煞

王姓人瑞日前到醫院就診，結束後由賴姓看護推著輪椅離開。王家兒女、子孫看準時機，衝上前將看護推開，並且連人帶輪椅把人瑞推走。看護當場高喊「警察救人」，警方獲報上前了解，家屬則急忙解釋人瑞是自己父親與公公，現場一片混亂，看護疑似在拉扯中受傷。

▲▼救護車,救護車設備,攜帶型電擊器,急救包,意外,車禍,急救,119,醫院,搶救,cpr（圖／示意圖／本報資料照）

▲北市中山區一處醫院外，日前上演搶人大戰。（示意圖／ETtoday資料照）

突然登記結婚　家屬全被蒙在鼓裡

事件發酵以後，家屬還原來龍去脈，原來他們上月才得知102歲父親竟與照顧多年的68歲看護登記結婚，且事前所有人毫不知情。家屬返家想探視父親，卻被拒於門外，甚至無法聯繫，質疑父親行動與對外聯絡遭限制，憤而報警並提出告訴。

坐擁鉅額資產　家屬質疑動機不單純

據了解，王姓人瑞過去從事土地代書，名下擁有多筆土地與房產，資產估計近7至8億元。家屬指出，自從賴姓看護開始照顧父親後，父親陸續將多筆房產、土地交給看護及看護的子女，包含鉅額保單在內，總價值約2億元，懷疑對方趁人瑞神智狀況不佳之際，誘導其結婚並轉移財產。

針對這起事件，戶政事務所工作人員曾表示，在臨櫃時王老先生都能夠應答，所以才會受理登記。

目前王姓人瑞的子女將透過法律途徑尋求幫助，賴姓看護也對王家的子女提出傷害告訴、聲請保護令，雙方將對簿公堂，後續結果如何仍待進一步追蹤。

02/02 全台詐欺最新數據

459 1 9993 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／川普深夜發文！與習近平通話　重點包含「台灣」　
習近平與川普通話　點名「台灣是中國的領土」：美應慎重處理軍售

