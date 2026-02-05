比爾蓋茲首度回應「郵件是假的」：後悔與艾普斯坦相處

▲美國司法部近期公開已故性犯罪富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）。（圖／達志影像／美聯社）



記者許力方／綜合報導

美國司法部近日公布新一批已故性犯罪者富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）案，其中一封2013年未寄出的電子郵件草稿，暗示微軟共同創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）曾因婚外情感染性病，甚至試圖暗中讓當時的妻子服用抗生素。對此，蓋茲於3日接受澳洲媒體專訪時，首度公開回應，嚴正否認相關指控，並直言後悔曾與艾普斯坦有任何往來。

比爾蓋茲否認指控 強調從未登島

比爾蓋茲在接受澳洲第9頻道（9News）專訪時表示，文件中提及的電子郵件，是艾普斯坦「寫給自己、且從未寄出的內容」，並非真實往來郵件，「那封郵件是假的」。他強調，自己從未前往艾普斯坦的私人島嶼，也未曾與島上任何女性發生關係，相關指控完全不實。

▲比爾蓋茲坦言「我後悔與艾普斯坦相處的每一分鐘」。（圖／達志影像）



艾普斯坦檔案中一封草稿內容指稱，蓋茲要求艾普斯坦刪除涉及性傳染病的郵件，並索取抗生素，好能在不被察覺的情況下交給當時的妻子梅琳達。另一封2013年由艾普斯坦寄給自己的郵件，更指控蓋茲曾與俄羅斯女子發生性關係，還偷吃人妻。

比爾蓋茲承認曾接觸 稱後悔每一分鐘

比爾蓋茲坦言，自己於2011年認識艾普斯坦，並在約3年多期間與對方共進過幾次晚餐，最初與之往來，是希望藉由對方的人脈，為全球健康計畫引介潛在金主，後來證明這樣的期待並不切實際。他直言，這段接觸是錯誤判斷，「我後悔與他相處的每一分鐘」，並為此向外界致歉，「我是眾多後悔認識過他的人之一」，強調隨著更多資料被檢視，將可看出這只是接觸時機錯誤，並未涉及任何不當行為。

在文件曝光後，比爾蓋茲發言人已先行駁斥相關指控，形容內容「荒謬且完全捏造」，並指這些文件僅顯示愛潑斯坦因無法與比爾蓋茲維持關係而心生不滿，進而試圖誹謗抹黑。