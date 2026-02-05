發泡錠不能直接吞！藥師曝恐怖案例「吸不到氣掛急診」

▲藥師洪正憲分享文獻案例，一名72歲老翁直接吞發泡錠，結果情況一度危及生命。（資料照／記者洪巧藍攝）



記者柯振中／綜合報導

藥師洪正憲分享一起文獻真實案例，一名72歲男子因誤將發泡錠當成一般藥丸乾吞，導致藥物卡在喉嚨並在氣管內發泡，引發嚴重呼吸窘迫，甚至出現急性肺部發炎。該名患者送醫時呼吸急促、喘鳴明顯、血氧下降，情況一度危及生命，所幸經緊急搶救後順利康復出院。

該名長者因感冒不適，自行服用一顆NAC化痰發泡錠（含有化痰藥乙醯半胱胺酸的發泡錠，能有效降低痰液黏稠度，幫助排出呼吸道濃痰），未先溶於水便直接吞下，藥物隨即卡在喉嚨，並在呼吸道內產生化學反應開始發泡。起初僅劇烈咳嗽，隨後迅速出現吸不到氣、呼吸困難等症狀，最終因呼吸惡化被送往急診。

影像出現「鉛筆尖徵象」

醫院檢查發現，患者已出現嚴重呼吸窘迫症候群。X光顯示其聲門下氣管明顯變窄，呈現典型「鉛筆尖徵象」，這類影像通常出現在孩童哮吼，卻罕見於成人。血氣分析也顯示二氧化碳滯留、血氧偏低及酸中毒，心跳高達每分鐘135下，意識反應遲鈍。

緊急治療搶回一命

醫療團隊立即給予高濃度氧氣、腎上腺素、支氣管擴張劑與類固醇治療，並進一步使用藥物控制心跳與血壓，將患者轉入加護病房觀察。隨著氣道腫脹逐漸消退，呼吸狀況改善，數日後喘鳴消失，一週後生命徵象穩定出院。

洪正憲指出，真正危險的並非藥物本身，而是錯誤的服用方式。發泡錠設計本就需在水中反應，若在喉嚨或氣道內發泡，會造成強烈局部刺激，可能引發下聲門水腫，直接阻塞呼吸道。此外，吸入NAC也可能誘發類過敏反應，文獻中曾出現致命案例。

藥師提醒高風險族群特別注意

洪正憲強調，發泡錠一定要完全溶解於足量的水中再飲用，不可直接吞服或含在口中。國內亦曾發生因口含發泡錠導致窒息的案例，長者及吞嚥功能較差者風險更高，應與醫師討論是否改用其他劑型，避免因一時疏忽，釀成生死交關的後果。