川普白宮動怒！被追問「艾普斯坦案」反嗆CNN：妳是最糟糕記者

記者閔文昱／綜合報導

美國司法部近日公開最後一批、與已故性犯罪富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）相關的調查檔案後，總統川普（Donald Trump）隨即在白宮橢圓形辦公室面對媒體提問。當CNN白宮首席記者柯林斯（Kaitlan Collins）追問「想對覺得未獲正義的倖存者說些什麼？」時，川普不僅未正面回應，反而當場動怒開罵，稱對方是「最糟糕的記者」，相關畫面迅速引發輿論關注。

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

檔案曝光300萬頁 川普名字被提3.8萬次

美國司法部此次公開的艾普斯坦相關文件多達300萬頁，其中川普的名字被提及超過3萬8,000次，分布於5,300多份文件中。不過，司法部強調，經審視後並未發現任何具可信度的不法證據，足以對川普展開進一步調查。

司法部副部長布蘭奇（Todd Blanche）指出，文件中多數內容為新聞報導、公開資料或未經查證的外部資訊，並不構成法律行動依據。《紐約時報》也分析，檔案並未顯示川普與艾普斯坦之間存在直接通信紀錄，僅少數文件可回溯至2000年代初期，當時兩人仍有社交往來。

▲美國司法部近期公開已故性犯罪富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）調查檔案 。（圖／達志影像／美聯社）

關係結束後仍被關注 生日信與電郵再被翻出

文件顯示，即便雙方關係淡化後，艾普斯坦仍關注川普的政治動向，並試圖藉其影響力為自身謀利。此外，檔案中也再次出現2003年艾普斯坦50歲生日賀壽信集，其中一段疑似署名川普的粗俗文字引發爭議，川普否認撰寫並已提告相關媒體；另有一封2002年署名為「Melania」的電子郵件，但無法確認是否為後來成為第一夫人的梅蘭妮亞，文件亦未顯示任何不法行為。

▲CNN女記者柯林斯(Kaitlan Collins)過去曾在採訪時提出關於川普私人醜聞的問題，遭白宮禁止採訪。（圖／達志影像／美聯社）

CNN追問倖存者 川普連番人身攻擊

回到白宮現場，柯林斯進一步詢問，許多艾普斯坦案受害者對文件被大量塗黑感到不滿，政府是否應更透明。川普則表示，國家應把焦點放在「更重要的事情上」，並重申「沒有任何關於我的事」。當柯林斯再問對「覺得沒有得到正義的人」有何回應時，川普情緒失控，批評CNN「不誠實」，還嘲諷記者「從來不笑」。

這並非川普首次公開抨擊柯林斯。去年底，他曾在自家社群平台發文，形容對方「又蠢又刻薄」。儘管川普強調最新解密的艾普斯坦檔案已為自己「證明清白」，但隨著文件持續被檢視、受害者團體質疑透明度不足，相關爭議仍持續延燒，也再度讓川普與媒體的緊張關係成為焦點。