快訊／川普深夜發文！與習近平通話　重點包含「台灣」　

▲川普與習近平再度熱線。（圖／達志影像／美聯社）



記者許力方／綜合報導

中國國家主席習近平4日晚間與美國總統川普通電話，在中共官媒發布習近平發言全文同時，川普深夜也透過社群發文，稱已與習近平進行一場「時間長、內容深入」的電話通話，整體氣氛正面，雙方就多項重大國際與雙邊議題交換意見。川普並形容，這次通話「極為順利」。

議題涵蓋廣泛 貿易、軍事與台灣皆入列

川普指出，通話中討論範圍相當廣泛，內容包括美中貿易與軍事事務、台灣相關議題，以及俄烏戰爭、伊朗當前局勢等國際焦點。他也提及，雙方談到中國向美國購買石油與天然氣的安排，並觸及飛機引擎交付等產業議題。

中國擬擴大採購美國農產品

在農業貿易方面，川普透露，中方正考慮擴大採購美國農產品，包括在本產季將大豆採購量提高至2000萬噸，並已承諾在下一產季，採購量可望進一步增至2500萬噸。相關內容被川普視為美中經貿互動中的正面訊號。

川普期待四月訪中 強調雙邊關係重要性

川普同時表示，他計畫於4月訪問中國，並坦言對此行「十分期待」。他強調，美中關係以及他本人與習近平之間的私交狀況良好，雙方都清楚這段關係的重要性。川普並認為，在自己未來三年的總統任期內，隨著與習近平及中國持續互動，美國有機會取得多項正面成果。