國際

快訊／川普深夜發文！與習近平通話　重點包含「台灣」　

▲▼美國總統川普與中國國家領導人習近平2019年於大阪G20高峰會見面。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普與習近平再度熱線。（圖／達志影像／美聯社）

記者許力方／綜合報導

中國國家主席習近平4日晚間與美國總統川普通電話，在中共官媒發布習近平發言全文同時，川普深夜也透過社群發文，稱已與習近平進行一場「時間長、內容深入」的電話通話，整體氣氛正面，雙方就多項重大國際與雙邊議題交換意見。川普並形容，這次通話「極為順利」。

議題涵蓋廣泛　貿易、軍事與台灣皆入列

川普指出，通話中討論範圍相當廣泛，內容包括美中貿易與軍事事務、台灣相關議題，以及俄烏戰爭、伊朗當前局勢等國際焦點。他也提及，雙方談到中國向美國購買石油與天然氣的安排，並觸及飛機引擎交付等產業議題。

中國擬擴大採購美國農產品

在農業貿易方面，川普透露，中方正考慮擴大採購美國農產品，包括在本產季將大豆採購量提高至2000萬噸，並已承諾在下一產季，採購量可望進一步增至2500萬噸。相關內容被川普視為美中經貿互動中的正面訊號。

川普期待四月訪中　強調雙邊關係重要性

川普同時表示，他計畫於4月訪問中國，並坦言對此行「十分期待」。他強調，美中關係以及他本人與習近平之間的私交狀況良好，雙方都清楚這段關係的重要性。川普並認為，在自己未來三年的總統任期內，隨著與習近平及中國持續互動，美國有機會取得多項正面成果。

02/02 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／川普深夜發文！與習近平通話　重點包含「台灣」　
習近平與川普通話　點名「台灣是中國的領土」：美應慎重處理軍售

習近平與川普通話　點名「台灣是中國的領土」

中國國家主席習近平4日下午與俄羅斯總統普丁進行視訊會面。根據最新消息，習近平與普丁（Vladimir Putin）會面結束後，又與美國總統川普（Donald Trump）通電話。

川普習近平北美要聞

