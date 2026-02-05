　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

新北27歲女騎士返家自撞滿地血　臉部重創送醫不治

▲▼27歲王姓女騎士返家途中自撞燈桿送醫不治 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲27歲王姓女騎士返家途中自撞燈桿送醫不治 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

記者陳以昇／新北報導

新北市新莊區環漢路今（4日）晚間，27歲王姓女子騎乘機車返家途中，因不明原因自撞路邊緣石後，再猛烈撞擊路旁燈桿，強大的撞擊力導致車輛往前滑行約20多公尺，王女頭、臉重創，牙斷左臂骨折，當場失去生命跡象。雖經救護車緊急送醫，仍在晚間7時許宣告傷重不治。

今天晚間18時許，王姓女子當時騎機車正準備返家，沿著新莊區環漢路二段往三重方向行駛。不料行經事發路段時，機車不明原因突然撞上路邊緣石，隨即整輛車彈向路旁燈桿。由於衝擊力道驚人，王女頭部與臉部遭受重創，出現多處嚴重撕裂傷、多顆牙齒斷裂，左手也因撞擊骨折。巨大的慣性力更讓機車在地面噴飛滑行了20多公尺才停下，現場血跡斑斑、零件碎片散落一地。

新莊警分局員警與消防救護人員獲報到場，王女已失去呼吸心跳，立即進行急救並緊急送醫。遺憾的是，在經過院方醫護人員近2小時的極力搶救後，王女仍因傷勢過重，晚間7時50分急救無效不幸離世。

王女到院後委請醫院進行抽血檢測。結果顯示王女體內酒精反應為0，初步排除酒後駕車，身上也並無違禁品，排除毒駕的可能。警方目前已勘查與測繪紀錄，並調閱周邊監視器畫面，進一步釐清王女事故原因。

▲▼27歲王姓女騎士返家途中自撞燈桿送醫不治 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼27歲王姓女騎士返家途中自撞燈桿送醫不治 。（圖／記者陳以昇翻攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
459 1 9993 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／川普深夜發文！與習近平通話　重點包含「台灣」　
習近平與川普通話　點名「台灣是中國的領土」：美應慎重處理軍售

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

新北27歲女騎士返家自撞滿地血　臉部重創送醫不治

錢包掉在五金行　警憑「會員卡」找到失主

台11線奪命車禍　女子過馬路遭小貨車撞死

網紅醫女兒遭霸凌「被要求道歉」？校方列3點回應：程序完全合法

反送中人士住家遭潑漆！港人9小時快閃犯案　手沾紅漆離境畫面曝

快訊／派出所前隨機砍2人！台南29歲足療師涉殺人未遂遭收押

快訊／台南足療師隨機砍人釀2傷　殺人未遂遭聲押

又是投資詐騙！詐團已得手200萬又來騙　車手取款被逮

快訊／高雄女裸屍詭握睡衣亡　同居男友到案：她最近心情不好

台南、苗栗接連發生砍人案　警政署：加強見警率與通報應變機制

強冷倒數「暴跌15℃」全台極凍進冰箱探9℃凍3天

南苗市場兇嫌「胸口中彈」送醫畫面曝！民眾氣喊：救他幹嘛

苗栗南苗市場隨機殺人！警赴現場「頭中2刀」　累計3傷搶救中

苗栗33歲警頭被砍出2大洞！長達10cm滿臉血...顱骨骨裂ICU觀察中

受傷警第一視角！滿臉血喊沒事　路人幫壓制中槍無奈：打到我了啦

派出所門口也敢殺？　台南男持足療刀瘋砍　英勇警「大外割」秒壓制　驚悚直擊畫面曝！

南苗市場砍人案釀3傷！疑因借手機不成　警還原開2槍過程

星爵驚：有人想跟ChatGPT結婚！　蕾貝卡弗格森自爆「用AI蓋雞舍」

搶劫畫面曝！57歲女墜入戀愛詐騙　歹徒抓700萬錢袋「撞柱狂奔」

台東拖板車翻覆撞民宅驚悚畫面曝光！　駕駛噴飛頭重創慘死

新北27歲女騎士返家自撞滿地血　臉部重創送醫不治

錢包掉在五金行　警憑「會員卡」找到失主

台11線奪命車禍　女子過馬路遭小貨車撞死

網紅醫女兒遭霸凌「被要求道歉」？校方列3點回應：程序完全合法

反送中人士住家遭潑漆！港人9小時快閃犯案　手沾紅漆離境畫面曝

快訊／派出所前隨機砍2人！台南29歲足療師涉殺人未遂遭收押

快訊／台南足療師隨機砍人釀2傷　殺人未遂遭聲押

又是投資詐騙！詐團已得手200萬又來騙　車手取款被逮

快訊／高雄女裸屍詭握睡衣亡　同居男友到案：她最近心情不好

台南、苗栗接連發生砍人案　警政署：加強見警率與通報應變機制

比爾蓋茲首度回應「郵件是假的」：後悔與艾普斯坦相處

台南月津港燈節3大燈區開箱　看浪漫水上燈海、順遊隱藏版財神廟

川普白宮動怒！被追問「艾普斯坦案」反嗆CNN：妳是最糟糕記者

發泡錠不能直接吞！藥師曝恐怖案例「吸不到氣掛急診」

AMD執行長意外爆料？Steam新主機、下一代Xbox推出時間

新北27歲女騎士返家自撞滿地血　臉部重創送醫不治

錢包掉在五金行　警憑「會員卡」找到失主

快訊／川普深夜發文！與習近平通話　重點包含「台灣」　

習近平與川普通話　點名「台灣是中國的領土」：美應慎重處理軍售

【武士刀當街亮出】騎士拒檢威嚇警察　驚險瞬間曝光

社會熱門新聞

新北女騎士返家自撞燈桿　送醫搶救不治

高中妹遭繼父性侵！犧牲自己上床判無罪

苗栗33歲警頭被砍出2大洞　顱骨骨裂ICU觀察中

快訊／南苗市場砍警嫌「胸口中彈」開刀！　搶救無效亡

軍人停車場激戰！車震女吞吐畫面「全被拍下」　他喊：自己欣賞

好想吃妳的布丁奶！亡夫遺物驚見閨蜜胸照

受傷警第一視角！滿臉血喊沒事　路人幫壓制中槍：打到我了啦

戰鬥機聯隊爆貪瀆　名錶、性招待全都要

即／馬如龍49歲兒猝逝！　相驗死因曝

即／竹聯幫大老吳敦病逝　享壽77歲

數學師交往國中妹舔胸遭判刑

市場砍警遭擊斃　惡男吸毒幻想曾襲警

南苗市場砍人案！勇猛英雄捨命壓制反挨槍

獨／高雄女裸屍詭握睡衣　同居男友瞬間失聯

更多熱門

相關新聞

烘爐地21歲女自撞山壁！熱心民眾大聲公抓她肇逃

烘爐地21歲女自撞山壁！熱心民眾大聲公抓她肇逃

新北市中和區興南路二段今(4日)凌晨2時許發生車禍！適逢土地公尾牙，不少人上山拜拜，其中楊姓女子(21歲)拜完下山的途中，疑似不熟路況，自撞山壁，還有路過民眾用大聲公向警察表示，楊女下山前就擦撞他車逃跑，後續警方將進一步調查詳細案情。

台中男凌晨連撞2路邊車　顱內出血搶命中

台中男凌晨連撞2路邊車　顱內出血搶命中

三重14號越堤道奪命　騎士自撞不治

三重14號越堤道奪命　騎士自撞不治

花蓮男無照酒駕2度自撞　困車內一度昏迷獲救

花蓮男無照酒駕2度自撞　困車內一度昏迷獲救

花蓮警車撞分隔島再撞小客車　駕駛警頭暈送醫

花蓮警車撞分隔島再撞小客車　駕駛警頭暈送醫

關鍵字：

新莊區自撞燈桿

讀者迴響

熱門新聞

即／川普深夜發文！與習通話談「台灣」　

具俊曄深情堅守大S一年！　傳完成心願「返韓計劃」曝光

快訊／陳宗彥病況控制「還在危險期」

習近平與川普通話　點名「台灣是中國的領土」

要硬要強「醫大推1蔬菜」！70%男補對了體力有感UP

淫魔艾普斯坦「死亡現場首度曝光」

新北女騎士返家自撞燈桿　送醫搶救不治

最大海景好市多傳Q3開　爽逛1.4萬坪網憂「全台最塞車」

日AV女優震撼訪台　5引退女神＋E級挑逗女王都來了

北投「皇池溫泉」3月底停業　業者證實

吳淡如認「放棄日本長居權」　鬆口背後原因

韓綜播出大S搶救細節「全因具俊曄1心願」授權！

高中妹遭繼父性侵！犧牲自己上床判無罪

曾鬧翻乾爹吳敦！賈靜雯發聲悼念

苗栗33歲警頭被砍出2大洞　顱骨骨裂ICU觀察中

更多

最夯影音

更多
強冷倒數「暴跌15℃」全台極凍進冰箱探9℃凍3天

強冷倒數「暴跌15℃」全台極凍進冰箱探9℃凍3天
南苗市場兇嫌「胸口中彈」送醫畫面曝！民眾氣喊：救他幹嘛

南苗市場兇嫌「胸口中彈」送醫畫面曝！民眾氣喊：救他幹嘛

苗栗南苗市場隨機殺人！警赴現場「頭中2刀」　累計3傷搶救中

苗栗南苗市場隨機殺人！警赴現場「頭中2刀」　累計3傷搶救中

苗栗33歲警頭被砍出2大洞！長達10cm滿臉血...顱骨骨裂ICU觀察中

苗栗33歲警頭被砍出2大洞！長達10cm滿臉血...顱骨骨裂ICU觀察中

受傷警第一視角！滿臉血喊沒事　路人幫壓制中槍無奈：打到我了啦

受傷警第一視角！滿臉血喊沒事　路人幫壓制中槍無奈：打到我了啦

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面