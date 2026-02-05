新北27歲女騎士返家自撞滿地血　臉部重創送醫不治

▲27歲王姓女騎士返家途中自撞燈桿送醫不治 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

記者陳以昇／新北報導

新北市新莊區環漢路今（4日）晚間，27歲王姓女子騎乘機車返家途中，因不明原因自撞路邊緣石後，再猛烈撞擊路旁燈桿，強大的撞擊力導致車輛往前滑行約20多公尺，王女頭、臉重創，牙斷左臂骨折，當場失去生命跡象。雖經救護車緊急送醫，仍在晚間7時許宣告傷重不治。

今天晚間18時許，王姓女子當時騎機車正準備返家，沿著新莊區環漢路二段往三重方向行駛。不料行經事發路段時，機車不明原因突然撞上路邊緣石，隨即整輛車彈向路旁燈桿。由於衝擊力道驚人，王女頭部與臉部遭受重創，出現多處嚴重撕裂傷、多顆牙齒斷裂，左手也因撞擊骨折。巨大的慣性力更讓機車在地面噴飛滑行了20多公尺才停下，現場血跡斑斑、零件碎片散落一地。

新莊警分局員警與消防救護人員獲報到場，王女已失去呼吸心跳，立即進行急救並緊急送醫。遺憾的是，在經過院方醫護人員近2小時的極力搶救後，王女仍因傷勢過重，晚間7時50分急救無效不幸離世。

王女到院後委請醫院進行抽血檢測。結果顯示王女體內酒精反應為0，初步排除酒後駕車，身上也並無違禁品，排除毒駕的可能。警方目前已勘查與測繪紀錄，並調閱周邊監視器畫面，進一步釐清王女事故原因。