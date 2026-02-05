習近平與川普通話　點名「台灣是中國的領土」：美應慎重處理軍售

▲習近平與普丁視訊會面結束後，又跟川普通電話。（圖／路透）



記者柯振中／綜合報導

中國國家主席習近平4日下午與俄羅斯總統普丁進行視訊會面。根據最新消息，習近平與普丁（Vladimir Putin）會面結束後，又與美國總統川普（Donald Trump）通電話。

習近平4日下午與普丁進行會晤，向普丁、俄羅斯人民致以新春祝福，指出當天正值中國農曆立春，象徵新一年的開始，並表達願與普丁在此一具有美好寓意的時刻，共同擘畫中俄關係的新藍圖。普丁則回應表示，立春象徵萬物復甦，俄中關係也將持續蓬勃發展，並祝願中國人民新春愉快。

肯定雙邊成果

習近平指出，過去一年雙方兩度會晤，引領中俄關係進入新的發展階段。兩國隆重紀念世界反法西斯戰爭勝利80周年，展現共同捍衛二戰勝利成果與國際公平正義的決心；雙邊經貿往來保持穩健成長，「中俄文化年」圓滿落幕，人文交流合作邁上新台階，人員往來更加密切。

此外，雙方分別成功主辦上海合作組織天津峰會及莫斯科總理會議，持續加強多邊協作，並致力於推動更加公正合理的全球治理體系。

強化戰略協作

習近平強調，今年是中國「十五五」規劃開局之年，中方將進一步擴大高水準對外開放，與包括俄羅斯在內的各國共享發展機遇。同時，今年也是中俄戰略協作夥伴關係建立30周年、《中俄睦鄰友好合作條約》簽署25周年及「中俄教育年」啟動之年，雙方應把握歷史契機，密切高層交往，深化各領域務實合作。

他並指出，當前國際形勢動盪加劇，作為聯合國安理會常任理事國，中俄有責任共同維護以聯合國為核心的國際體系與國際法基本準則，攜手維護全球戰略穩定。

普丁回應立場

普丁表示，過去一年俄中共同紀念二戰勝利80周年，捍衛歷史真相與世界和平成果；兩國在貿易、能源、科技、農業等領域合作持續深化，人文交流日益頻繁，文化年成果豐碩，互免簽證政策也使雙方人民往來更加便利。

普丁指出，俄方對未來俄中關係發展充滿信心，將繼續支持彼此維護國家主權與安全，促進經濟社會發展，並在聯合國、上海合作組織、金磚國家等多邊平台加強協作，為國際事務注入正能量，同時支持中國在深圳舉行亞太經合組織領導人非正式會議。2人也針對多項國際與區域熱點議題深入交換意見。

與普丁結束會晤後 又跟川普通話

值得一提的是，習近平與普丁會面結束以後，又與川普開始通話。通話結束後習近平近日指出，過去一年中美雙方保持良好溝通，並在釜山成功會晤，為中美關係指引方向，獲得兩國人民及國際社會正面評價。他強調高度重視中美關係，期盼新的一年與美國持續共同引領雙邊關係穩健前行，推動更多有利於兩國與世界的正面成果。

強調相向而行

習近平表示，中美各自都有關切重點，中方一向言必信、行必果，只要雙方秉持平等、尊重與互惠原則，相向而行，就能妥善解決彼此關切。今年中美雙方皆有重要議程，中國將啟動「十五五」規劃，美國也將迎來建國250周年，雙方並將分別主辦亞太經合組織領導人非正式會議及二十國集團領導人峰會。

他指出，雙方應依照既有共識，加強對話溝通，妥善管控分歧，拓展務實合作，從一件件具體事項著手，累積互信，探索中美兩個大國正確相處之道，讓2026年成為邁向相互尊重、和平共處與合作共贏的重要一年。

重申台灣立場

習近平強調，台灣問題是中美關係中最重要且最敏感的問題，台灣是中國領土不可分割的一部分，中方必須捍衛國家主權與領土完整，絕不可能允許台灣分裂。他並要求美方務必慎重處理對台軍售相關問題。

川普回應看法

美國總統川普表示，美中皆為偉大國家，美中關係是全球最重要的雙邊關係之一。他指出，自己與習近平保持良好互動，在經貿等領域取得積極進展，並表示樂見中國成功，美方願與中方加強合作，推動雙邊關係持續發展。川普也表示，重視中方在台灣問題上的關切，願意持續保持溝通，並在任內致力維持美中關係的穩定與良好發展。