錢包掉在五金行　警憑「會員卡」找到失主

▲里港警憑「會員卡」找到失主。(圖/記者陳崑福/翻攝)

記者陳崑福／屏東報導

里港警方日前傍晚接獲報案，轄內五金百貨賣場熱心店員拾獲一只錢包，久候無人認領後主動送交警方協助尋找失主。警方清點發現錢包內無證件，僅有現金與多張會員卡，值班員警靈機一動，透過會員卡客服協助聯繫卡主，不到30分鐘即順利通知陳姓婦人到所領回，讓失主感激不已，也展現警民合作的溫暖力量。

里港警分局新圍派出所於日前傍晚接獲民眾報案，一名在轄內某五金百貨大賣場工作的熱心店員表示，於前一日交接班時在店內地板拾獲一只錢包。由於該錢包放置於店內櫃檯一天仍無人認領，店員遂主動將其送交派出所，期盼警方能協助尋找失主。

值班警員唐宏昇受理後，與拾得人共同清點財物，發現內有現金約500元及全聯、中油、麵包店等多張會員卡，唯獨缺少身份證件。唐員靈機一動，逐一撥打會員卡背面的客服電話，委請客服代為聯繫卡主。在警方積極奔走下，不到30分鐘，失主陳姓婦人便接獲通知，心急如焚地趕抵派出所認領。陳婦對於店員的善心及警方積極熱心的辦案態度深表感激。

里港警分局長邱逸樵藉此提醒，民眾出入公共場所應妥善保管貴重物品；若拾獲他人財物，應主動送交警察機關，共同維護社會良善風氣。