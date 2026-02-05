鼎泰豐服務員國旗胸針藏玄機　「1人會3國語言」千人讚翻

記者黃翊婷／綜合報導

台灣餐飲之光「鼎泰豐」深受大眾喜愛，更是許多外國人來台旅遊必吃的美食之一，就連美國攀岩好手霍諾德（Alex Honnold）也點名喜歡鼎泰豐的巧克力小籠包。一名女網友發現，鼎泰豐不僅餐點美味，服務人員的語言能力也很厲害，只要看服務人員佩戴的國旗胸針，就知道對方會哪些語言。

▲圖為鼎泰豐101店。（資料照／記者黃士原攝）

原PO日前在Threads上發文，稱讚鼎泰豐的服務人員很厲害，一個人就會3國語言，當時她看到服務人員的胸口別了3個國家的國旗胸針，好奇詢問才知道，國旗胸針代表服務人員會的語言，讓她深感佩服，並幽默表示自己可能連到鼎泰豐打工的資格都沒有。

該篇文章獲得將近3千名網友按讚，大家紛紛留言表示，「鼎泰豐服務人員月薪5萬元起，有些是退役空姐」、「去瑞士唸酒店管理，也是起碼得掌握3種語言才能畢業」。還有前鼎泰豐員工留言說明，有些服務人員雖然沒有別胸針，但可能也具備外語能力，只是還沒有獲得相關語言的證書而已。

另外，實際上求職平台查詢，鼎泰豐開出的「台北地區收銀專員」職缺，條件就有要求英文、日文的聽說讀寫都要略通，而「台北地區餐飲服務專員（國際組）」的職缺，則要求英文、日文的聽說讀寫程度要達到中等，附加條件中的其他外文能力，聽說讀寫也標明要達到中等程度。

