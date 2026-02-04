　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

皇池要熄燈了！北投25年溫泉老字號「3月底結束營業」　未來規劃曝

▲▼ 北投溫泉會館「皇池溫泉御膳館」。（圖／記者黃宥寧攝）

▲北投溫泉會館「皇池溫泉御膳館」。（圖／記者黃宥寧攝，下同）

記者閔文昱／綜合報導

北投紗帽山知名老字號「皇池溫泉會館」傳出將於3月底停業，經營25年的溫泉會館確定轉型，預計斥資改建為具住宿功能的溫泉飯店，工程期長達約3年。消息曝光後，引發不少老顧客不捨，直呼「一個時代的回憶要結束了」。

經營25年創單日破百萬　泡湯配砂鍋粥成招牌

[廣告]請繼續往下閱讀...

皇池溫泉會館位於北投紗帽山溫泉區，是當地規模最大的業者之一，以白磺泉、青磺泉搭配招牌砂鍋粥打出名號，全盛時期曾創下單日營業額破百萬元的紀錄。即便非假日，仍常見數十組客人泡湯、用餐，是不少台北人心中「泡湯一日遊」的首選。

不過，皇池過去也多次登上新聞版面，曾捲入偷拍事件引發關注，另因本館及三館涉及違建問題，25年來累計遭檢舉達39次。台北市建管處指出，去年曾執行部分拆除作業，但後續查核仍發現有復建情形，已要求業者限期改善，並預計年後再度派員勘查，若未改善將依法強制拆除。

▲▼ 北投溫泉會館「皇池溫泉御膳館」。（圖／記者黃宥寧攝）

業者回應非歇業　強調是「轉型升級」

對於外界盛傳「熄燈」，皇池溫泉御膳館總經理趙淑媛強調，並非結束營業，而是早已規劃十多年的轉型升級計畫，未來將改建為峇里島度假風格的溫泉飯店。她也透露，早在一、兩年前便停止販售泡湯券，為改建做準備，施工期間仍會保留招牌砂鍋粥，供民眾外帶享用。

近年北投紗帽山溫泉區經營環境轉變，提供「泡湯＋餐飲」的業者逐漸減少，經營30年的椰林溫泉餐廳已於2025年歇業，部分老溫泉業者也陸續轉手或改建。有同業指出，不少業者改走「純泡湯、不供餐」路線以降低成本。皇池未來轉型為溫泉飯店後，能否成功翻轉形象、吸引新客群，也備受關注。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
459 1 9993 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／川普深夜發文！與習近平通話　重點包含「台灣」　
習近平與川普通話　點名「台灣是中國的領土」：美應慎重處理軍售

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

發泡錠不能直接吞！藥師曝恐怖案例「吸不到氣掛急診」

皇池要熄燈了！北投25年溫泉老字號「3月底結束營業」　未來規劃曝

北投「皇池溫泉」3月底停業！業者證實曝下一步規劃

快訊／2號颱「西望洋」生成！最新路徑曝

台中雙人房「限睡一張床」！動另一張要加錢　網炸鍋：國旅沒下限

快訊／博田醫院院長爆「找廠商代刀」　衛生局開鍘...重罰100萬

把關春節食安！金門跨局處聯合稽查抽驗　全數合格

李遠逛書展一路結帳「2天花1.4萬」報答出版社　書單保密

員工調車遭列車夾傷　台鐵：將懲處人員疏失

青花驕嘉義店外水溝被爆有浮油　王品道歉：將加強營運檢討

強冷倒數「暴跌15℃」全台極凍進冰箱探9℃凍3天

南苗市場兇嫌「胸口中彈」送醫畫面曝！民眾氣喊：救他幹嘛

苗栗南苗市場隨機殺人！警赴現場「頭中2刀」　累計3傷搶救中

苗栗33歲警頭被砍出2大洞！長達10cm滿臉血...顱骨骨裂ICU觀察中

受傷警第一視角！滿臉血喊沒事　路人幫壓制中槍無奈：打到我了啦

派出所門口也敢殺？　台南男持足療刀瘋砍　英勇警「大外割」秒壓制　驚悚直擊畫面曝！

南苗市場砍人案釀3傷！疑因借手機不成　警還原開2槍過程

星爵驚：有人想跟ChatGPT結婚！　蕾貝卡弗格森自爆「用AI蓋雞舍」

搶劫畫面曝！57歲女墜入戀愛詐騙　歹徒抓700萬錢袋「撞柱狂奔」

台東拖板車翻覆撞民宅驚悚畫面曝光！　駕駛噴飛頭重創慘死

發泡錠不能直接吞！藥師曝恐怖案例「吸不到氣掛急診」

皇池要熄燈了！北投25年溫泉老字號「3月底結束營業」　未來規劃曝

北投「皇池溫泉」3月底停業！業者證實曝下一步規劃

快訊／2號颱「西望洋」生成！最新路徑曝

台中雙人房「限睡一張床」！動另一張要加錢　網炸鍋：國旅沒下限

快訊／博田醫院院長爆「找廠商代刀」　衛生局開鍘...重罰100萬

把關春節食安！金門跨局處聯合稽查抽驗　全數合格

李遠逛書展一路結帳「2天花1.4萬」報答出版社　書單保密

員工調車遭列車夾傷　台鐵：將懲處人員疏失

青花驕嘉義店外水溝被爆有浮油　王品道歉：將加強營運檢討

比爾蓋茲首度回應「郵件是假的」：後悔與艾普斯坦相處

台南月津港燈節3大燈區開箱　看浪漫水上燈海、順遊隱藏版財神廟

川普白宮動怒！被追問「艾普斯坦案」反嗆CNN：妳是最糟糕記者

發泡錠不能直接吞！藥師曝恐怖案例「吸不到氣掛急診」

AMD執行長意外爆料？Steam新主機、下一代Xbox推出時間

新北27歲女騎士返家自撞滿地血　臉部重創送醫不治

錢包掉在五金行　警憑「會員卡」找到失主

快訊／川普深夜發文！與習近平通話　重點包含「台灣」　

習近平與川普通話　點名「台灣是中國的領土」：美應慎重處理軍售

強冷倒數「暴跌15℃」全台極凍進冰箱探9℃凍3天

生活熱門新聞

北投「皇池溫泉」3月底停業　業者證實

LINE免費「過年8款貼圖」！蘇蘇柴、黑狗兄來囉

飯店公告雙人房限睡一張床！動另一張要加錢

尾牙抽中「饗食天堂餐券365張 」他臉綠！網喊賺：45萬

威力彩衝9.7億！命理師點名「4生肖、4星座」偏財運旺爆

大S猝逝完整時間軸　醫：「泡湯+吃退燒」致命主因

尾牙發一個漢堡！等員工吃完「老闆下秒驚人出手」

搭機「目睹超沒品一幕」！前空姐曝無法勸阻

台灣人赴日買UQ「落入小偷陷阱」多付錢！惡劣手法曝

快訊／2號颱「西望洋」生成！最新路徑曝

長輩紅包「過年要8000、1萬」？過來人曝行情

北投「皇池」驚傳熄燈！經營25年確定轉型

探5℃！　最凍時間曝

即／博田醫院院長爆「找廠商代刀」！衛生局開鍘

更多熱門

相關新聞

北投「皇池溫泉」3月底停業　業者證實

北投「皇池溫泉」3月底停業　業者證實

北投紗帽山知名老字號溫泉會館「皇池」傳出將於3月底停業，引發不少民眾關注。經營約25年的皇池，近年屢因違建爭議登上新聞版面，業者證實將暫停營業，未來規劃拆除部分館舍，轉型改建為溫泉飯店，預計工程期約3年，強調並非歇業，而是進行升級轉型。

苗栗溫泉飯店「跨年煙火免費看」

苗栗溫泉飯店「跨年煙火免費看」

正妹自帶鍋子「日本飯店煮和牛鍋」！台日網友砲轟

正妹自帶鍋子「日本飯店煮和牛鍋」！台日網友砲轟

北投晶泉丰旅「神秘湯包廂」首度曝光

北投晶泉丰旅「神秘湯包廂」首度曝光

台中花毯節「泡湯券免費領」僅5天

台中花毯節「泡湯券免費領」僅5天

關鍵字：

北投溫泉皇池會館溫泉飯店砂鍋粥轉型升級

讀者迴響

熱門新聞

即／川普深夜發文！與習通話談「台灣」　

具俊曄深情堅守大S一年！　傳完成心願「返韓計劃」曝光

快訊／陳宗彥病況控制「還在危險期」

習近平與川普通話　點名「台灣是中國的領土」

要硬要強「醫大推1蔬菜」！70%男補對了體力有感UP

淫魔艾普斯坦「死亡現場首度曝光」

新北女騎士返家自撞燈桿　送醫搶救不治

最大海景好市多傳Q3開　爽逛1.4萬坪網憂「全台最塞車」

日AV女優震撼訪台　5引退女神＋E級挑逗女王都來了

北投「皇池溫泉」3月底停業　業者證實

吳淡如認「放棄日本長居權」　鬆口背後原因

韓綜播出大S搶救細節「全因具俊曄1心願」授權！

高中妹遭繼父性侵！犧牲自己上床判無罪

曾鬧翻乾爹吳敦！賈靜雯發聲悼念

苗栗33歲警頭被砍出2大洞　顱骨骨裂ICU觀察中

更多

最夯影音

更多
強冷倒數「暴跌15℃」全台極凍進冰箱探9℃凍3天

強冷倒數「暴跌15℃」全台極凍進冰箱探9℃凍3天
南苗市場兇嫌「胸口中彈」送醫畫面曝！民眾氣喊：救他幹嘛

南苗市場兇嫌「胸口中彈」送醫畫面曝！民眾氣喊：救他幹嘛

苗栗南苗市場隨機殺人！警赴現場「頭中2刀」　累計3傷搶救中

苗栗南苗市場隨機殺人！警赴現場「頭中2刀」　累計3傷搶救中

苗栗33歲警頭被砍出2大洞！長達10cm滿臉血...顱骨骨裂ICU觀察中

苗栗33歲警頭被砍出2大洞！長達10cm滿臉血...顱骨骨裂ICU觀察中

受傷警第一視角！滿臉血喊沒事　路人幫壓制中槍無奈：打到我了啦

受傷警第一視角！滿臉血喊沒事　路人幫壓制中槍無奈：打到我了啦

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面