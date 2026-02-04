皇池要熄燈了！北投25年溫泉老字號「3月底結束營業」　未來規劃曝

▲北投溫泉會館「皇池溫泉御膳館」。（圖／記者黃宥寧攝，下同）

記者閔文昱／綜合報導

北投紗帽山知名老字號「皇池溫泉會館」傳出將於3月底停業，經營25年的溫泉會館確定轉型，預計斥資改建為具住宿功能的溫泉飯店，工程期長達約3年。消息曝光後，引發不少老顧客不捨，直呼「一個時代的回憶要結束了」。

經營25年創單日破百萬 泡湯配砂鍋粥成招牌

皇池溫泉會館位於北投紗帽山溫泉區，是當地規模最大的業者之一，以白磺泉、青磺泉搭配招牌砂鍋粥打出名號，全盛時期曾創下單日營業額破百萬元的紀錄。即便非假日，仍常見數十組客人泡湯、用餐，是不少台北人心中「泡湯一日遊」的首選。

不過，皇池過去也多次登上新聞版面，曾捲入偷拍事件引發關注，另因本館及三館涉及違建問題，25年來累計遭檢舉達39次。台北市建管處指出，去年曾執行部分拆除作業，但後續查核仍發現有復建情形，已要求業者限期改善，並預計年後再度派員勘查，若未改善將依法強制拆除。

業者回應非歇業 強調是「轉型升級」

對於外界盛傳「熄燈」，皇池溫泉御膳館總經理趙淑媛強調，並非結束營業，而是早已規劃十多年的轉型升級計畫，未來將改建為峇里島度假風格的溫泉飯店。她也透露，早在一、兩年前便停止販售泡湯券，為改建做準備，施工期間仍會保留招牌砂鍋粥，供民眾外帶享用。

近年北投紗帽山溫泉區經營環境轉變，提供「泡湯＋餐飲」的業者逐漸減少，經營30年的椰林溫泉餐廳已於2025年歇業，部分老溫泉業者也陸續轉手或改建。有同業指出，不少業者改走「純泡湯、不供餐」路線以降低成本。皇池未來轉型為溫泉飯店後，能否成功翻轉形象、吸引新客群，也備受關注。