北投「皇池溫泉」3月底停業！業者證實曝下一步規劃

▲北投皇池溫泉傳出3月底停業的消息，業者對此證實。（資料照／記者黃宥寧攝）



記者柯振中／綜合報導

北投紗帽山知名老字號溫泉會館「皇池」傳出將於3月底停業，引發不少民眾關注。經營約25年的皇池，近年屢因違建爭議登上新聞版面，業者證實將暫停營業，未來規劃拆除部分館舍，轉型改建為溫泉飯店，預計工程期約3年，強調並非歇業，而是進行升級轉型。

老字號溫泉會館 主打青磺、白磺泉

[廣告]請繼續往下閱讀...

皇池位於北投紗帽山溫泉區，共設有三座溫泉會館，以青磺泉、白磺泉聞名，館內除設有大眾池外，也提供雙人湯屋，價格相對親民，加上招牌砂鍋粥遠近馳名，長年吸引不少北部民眾前往泡湯、用餐，是一日溫泉行程的熱門選擇。

▲北投皇池溫泉傳出3月底停業的消息，業者對此證實。（資料照／記者黃宥寧攝）



違建爭議纏身 一、三館遭點名不合法

不過，皇池近年因建築合法性問題備受關注。據了解，三館之中僅二館為合法建物，其餘一館與三館被認定為違建，25年來累計遭檢舉39次。市府曾下令拆除，並指出業者在未申請情況下擅自復建，要求限期改善，否則將依法強制拆除。

業者證實停業 強調非結束而是轉型

根據《TVBS》報導，針對外界盛傳「熄燈」說法，皇池溫泉御膳館總經理趙淑媛表示，3月底停業是為配合改建計畫，並非結束營業，而是轉型升級，相關規劃已籌備十多年，且約1、2年前就已停止販售泡湯券，避免改建期間衍生消費爭議。