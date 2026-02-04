　
地方 地方焦點

桃園啟動春節疏運計畫　交通局全面備戰連假車潮

▲桃園市啟動春節暨春遊疏運計畫

▲桃園市啟動春節暨春遊疏運計畫。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長張善政4日於市政會議，聽取交通局「桃園市115年春節暨春遊熱門地點疏運計畫」專題報告表示，春節連續假期即將到來，市民返鄉與出遊車流增加，為確保交通順暢與出行安全，交通局、警察局及消防局等相關單位同仁於連假期間將堅守崗位，全面投入交通疏導與各項應變任務。

交通局指出，因應今年春節連續假期長達9天（2月14日至2月22日），市府已提前整備各項交通疏運措施。為降低國道壅塞風險，配合中央政策，自2月17日至2月22日每日凌晨0時至5時暫停國道全線收費，並於假期間實施單一費率及差別費率，引導短途車輛避免使用國道，同時於特定時段及路段實施匝道管制與路肩機動開放，搭配替代道路分流，提升整體通行效率。

交通局表示，公共運輸方面，市府結合高鐵、臺鐵、國道客運及市區公車資源，春節期間加開數百班次列車與客運，並提供多項轉乘優惠。市民於10小時內轉乘在地客運可享基本里程或一段票免費，部分國道客運路線亦提供票價折扣。此外，YouBike公共自行車系統於全市設置逾600處租賃站，提供24小時服務，鼓勵市民多加利用大眾運輸。

交通局指出，全市多處路邊及路外停車場於連假期間暫停收費，並延長停車繳費期限，降低市民負擔；違規拖吊作業則照常執行，以維護道路秩序與行人安全。針對人潮集中的青埔高鐵周邊及大溪地區，市府特別訂定精細化疏運方案，包括進、離場動線分流設計，以及依「提、控、導、管」四大原則實施交通管制與停車外圍化，有效減輕老城區交通負荷。

交通局表示，市民可多加利用「桃園輕鬆GO」APP，即時查詢路況、公車到站時間及停車資訊，並隨時留意市府官網、官方LINE發布的最新交通訊息。市府呼籲，民眾出發前應先行規劃路線、避開尖峰時段，並配合現場交通管制與引導措施，共同維護春節期間交通順暢。

02/02 全台詐欺最新數據

