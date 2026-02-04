　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

遣返行動還會繼續　白宮證實撤回移民執法700人力

▲▼美國明尼蘇達州一名5歲厄瓜多籍男童被ICE突襲拘留，引爆民眾示威。德州巡警從一輛迪利獨立學區（Dilley ISD）校車下來後列隊。（圖／路透）

▲明尼蘇達州接連爆發死亡事件。（圖／路透）

記者許力方／綜合報導

美國明尼蘇達州明尼阿波利斯近日接連爆發聯邦移民執法人員開槍致死案件，川普政府再度調整移民執法部署。「邊境沙皇」白宮邊境事務主管霍曼（Tom Homan）4日表示，政府計畫削減派駐於明尼蘇達州的約700名聯邦移民執法人員，但強調此舉僅屬「部分撤減」，並非政策方向出現轉彎。

曾大規模部署　地方引發抗議

霍曼指出，今年以來，川普政府在明尼阿波利斯及周邊地區，部署數以千計、全副武裝的移民執法人員，相關行動在當地引發多起抗議聲浪。此次調整人力，主要是基於他觀察到，負責管理郡級監獄的民選警長，近期對聯邦移民執法展現出前所未見的配合程度，因此部分人力得以撤回。

強調非政策轉向　遣返行動持續

不過，霍曼也明確指出，人力調整不代表移民政策鬆動。他在記者會上直言，川普總統仍決心在本屆任期內推動大規模遣返行動，相關移民執法作為將在全美各地每日持續進行。

白宮重申承諾　未下令放緩

霍曼補充，川普過去已就移民政策作出清楚承諾，政府內部並未下令放緩執法節奏，也未考慮改弦易轍。白宮立場仍以強化執法、推動遣返為核心，地方人力調整僅屬策略性配置的一環。

