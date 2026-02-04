桃園教師缺額增　市議員林政賢：校方控留正式缺額改聘代理教師

▲桃園教師缺額增，市議員林政賢（左）呼籲教育局研議新解決方案。（圖／林政賢服務處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議會4日進行桃園市政府專案報告，市議員林政賢就學校控留正式教師缺額及改聘代理教師議題提出質詢，並建議教育局研議專案機制，協助在職代理教師取得正式教師資格。



市議員林政賢指出，近年受少子化與疫情影響，許多學校為避免未來出現超額教師安置困難，長期採取控留正式缺額、改聘代理教師的策略，導致教師職缺逐年累積，部分學校甚至出現聘用不足情況，不僅影響校務運作，也衝擊教育穩定性與學生受教權。

據教育局資料顯示，113學年度桃園市高中、國中及國小共計8,321班，其中由代理教師擔任導師者達349人，而代理教師兼任行政職務者304人，約占各校行政職7.94%。許多代理教師已累積豐富教學經驗，卻缺乏取得正式資格的制度性管道。建議教育局研議設立「在職代理教師取得教師證」專案機制，結合在職進修與教學評核，協助代理教師順利取得正式資格，不僅可穩定師資來源，也能提高留任意願。

此外，對服務於偏鄉地區及專業科目（如數理、特教、語言等）的代理教師，應提供進修獎助或學分費減免措施，降低其取得證照的經濟與時間負擔，以提高留任誘因並鼓勵完成資格取得。市府應積極建立制度性支持，讓代理教師看見職涯希望，也讓學生享有更穩定的學習環境。