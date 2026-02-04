加速地方建設　徐玉樹爭取龍潭產業專區與國民運動中心

▲徐玉樹爭取龍潭產業專區與國民運動中心。（圖／市議會國民黨黨團提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議員徐玉樹4日於市議會市政專案報告中，針對龍潭區龍潭運動公園周邊都市計畫「產業專區」推動情形、新建國民運動中心規劃進度，以及寵物公園選址結果等議題，要求市府展現更積極作為，加速推動地方建設，回應龍潭鄉親長期期待。

徐玉樹指出，龍潭運動公園周邊產業專區位處龍潭核心地段，鄰近商業區與行政園區，未來亦規劃捷運站點，整體發展潛力可期，都市計畫檢討極為關鍵。然而，過去三年因土地所有權人意願未達門檻，遲遲無法啟動區段徵收，間接影響後續國民運動中心興建、道路拓寬及公共設施配置，對地方發展影響甚鉅。

徐玉樹認為，過往市府多採被動方式蒐集意見，僅靠開會或書面同意，往往無法反映多數民意，建議市府改採主動作為，仿效顧問公司模式，由專責人員逐戶訪談、完整蒐集所有權人意見，以取得更具體、客觀的數據，提升政策推動效率。他強調，少數反對聲音不應凌駕多數公共利益，市府也有責任透過充分溝通，讓民眾了解產業專區對地方發展與都市升級的長遠助益。

都發局長江南志回應，未來若涉及區段徵收之都市計畫案件，將提前啟動溝通機制，加強與民眾說明與意見整合，避免資訊落差造成誤解，期盼凝聚地方共識。

針對新建國民運動中心，徐玉樹表示，運動中心地點已確定設於龍潭運動公園，目前正進行需求調查。隨著竹科龍潭園區逐步進駐，未來運動人口勢必增加，運動中心規劃必須具備前瞻性，放眼未來十年、二十年甚至五十年的使用需求，熱門運動項目、停車空間與建築量體皆須一次到位。他呼籲市府縮短規劃期程、編列充足預算，積極推動這項龍潭鄉親最期待的公共建設。

體育局長許彥輝指出，龍潭區運動風氣盛行，逾七成市民每週運動三次以上，顯示設置國民運動中心具高度實質需求，將以科學化評估打造符合在地需求的運動場館。副市長蘇俊賓也表示，市長張善政已指示將龍潭國民運動中心列為優先推動項目，市府正積極評估中。