地方 地方焦點

桃園社會局攜手美容公會，春節義剪暖街友心

▲桃園社會局攜手美容公會，春節義剪暖街友心

▲桃園社會局攜手美容公會，春節義剪暖街友心。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

助街友從頭開始，清爽好過年！桃園市政府社會局與桃園市女子美容商業同業公會合作「安心剪」活動，在春節前提供街友愛心義剪服務，於桃園市南、北區遊民外展服務中心，媒合專業髮型師至據點提供義剪服務，並於理髮後提供溫暖的熱水沐浴服務。

▲桃園社會局攜手美容公會，春節義剪暖街友心

▲「安心剪」活動，助街友從頭開始，清爽好過年！（圖／市府提供）

另外，春節期間社會局並與統一超商合作，提供愛心熱便當提供給街友溫熱的一餐。該局4日表示，街友在生活中常因居住環境限制、資源不足，難以維持穩定的個人衛生與儀容管理，透過義剪活動不僅能提供即時服務，更能建立與街友之間的工作與信任，進一步引導其使用社會福利資源，如短期安置、沐浴服務、就業諮詢及醫療協助等，感受到社會的善意與關懷之外，也可協助街友逐步回歸穩定生活。

社會局陳寶民局長表示，每個人都是社會的一份子，期待藉由交流、互動，強化彼此支持及情感連結，能有效減少因不了解而產生的偏見，也是社會局致力打造「共好脫遊、友善共融」的目標。

社會局於桃園區及中壢區共設有2處遊民外展服務中心，市民朋友如發現露宿街友需要協助，可撥打1999、街友外展服務中心(北區03-3395900、南區03-4353735)或社會局社會救助科電話03-3322101轉6406通報，將儘速派員訪視。

02/02

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

桃園社會局攜手美容公會，春節義剪暖街友心

