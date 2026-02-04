市議員王珮毓發起　平鎮區福林宮「高麗菜義賣」做公益

▲市議員王珮毓（右二）發起，平鎮區福林宮「高麗菜義賣」做公益。（圖／王珮毓服務處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

近期高麗菜進入盛產期，產量大增，農民面臨價格波動與銷售壓力。桃園市議員王珮毓4日於平鎮區福林宮前廣場，發起第二場「高麗菜義賣」活動，透過高麗菜一顆10元的方式，協助農民行銷，同時將義賣所得全數捐助公益團體，讓愛心持續循環。

市議員王珮毓指出，義賣高麗菜來自嘉義，數量將近3000顆。儘管午後豔陽高照、天氣炎熱，活動尚未開始，現場即湧現排隊人潮，民眾踴躍響應，高麗菜也在短時間內銷售一空。

▲3000顆10元高麗菜義賣，很快銷售一空。（圖／王珮毓服務處提供）

王珮毓表示，近期高麗菜盛產，菜農承受不小的產銷壓力，因此透過愛心義賣方式，以一顆10元的銅板價，讓企業能捐助購置高麗菜，也讓每一位民眾都能輕鬆參與公益，形成善的循環。她也感謝鄉親不畏豔陽前來響應，「每一份愛心，在陽光下都化為最溫暖的力量。」

桃園市遊覽車商業同業公會也表示，無論是出錢或出力，大家都希望盡一己之力，將溫暖送到社會每一個需要幫助的角落。本次義賣活動由國際獅子會300B5區金星獅子會及桃園市遊覽車商業同業公會共同主辦，並攜手平鎮福林宮、大展女獅會及桃園市高中小學家長協會平鎮分會等單位協辦，一起將讓公益行動持續擴散。