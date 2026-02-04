　
    • 　
>
地方焦點

2026聯合國跨宗教和諧週　宗博館匯聚多元代表朝聖

▲2026聯合國跨宗教和諧週。（圖／世界宗教博物館提供）

▲世界宗教博物館2月4日舉辦「和諧同行、青年朝聖之旅」。（圖／世界宗教博物館提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

響應聯合國「跨宗教和諧週」，世界宗教博物館今（4日）舉辦「和諧同行、青年朝聖之旅」，邀請11位宗教領袖與青年代表為和平發聲，共同為動盪的世界局勢祈福，以象徵和平的紙鴿遙寄全球祝福，展現跨宗教、跨世代合作的行動力，也實踐宗博館創辦人心道法師倡議的「靈性生態」理念及「愛與和平地球家」的願景。

響應聯合國倡議　深化在地跨宗教對話

「跨宗教和諧週」（World Interfaith Harmony Week）源自約旦國王倡議，聯合國於2010年正式通過決議，訂每年2月第一週舉行，強調宗教之間相互理解與合作對世界和平的重要性。

位於新北市永和區的世界宗教博物館，自2001年創館以來，長期扮演跨宗教對話平台角色，透過交流、論壇與藝文展覽，讓不同信仰團體在差異中尋找共通的人道價值，回應當代社會對和平與共好的迫切需求。2019年起持續舉辦「跨宗教和諧週」系列活動，深化不同信仰之間的理解與尊重，傳遞愛與和平的核心精神。

▲2026聯合國跨宗教和諧週。（圖／世界宗教博物館提供）

▲「和諧同行、青年朝聖之旅」隊伍，從世界宗教博物館朝聖步道啟程。

宗博25周年 跨宗教代表為和平發聲

今年適逢世界宗教博物館成立25周年，擴大活動規模，攜手天主教會台灣地區主教團宗教交談與合作委員會，將對話現場轉化為具有象徵意義的「朝聖旅程」。

包括：天主教台灣地區主教團總主教鍾安住、靈鷲山佛教教團宗委顯月法師與海照法師、中華天帝教總會樞機使者蔡光思、台灣基督正教會神父李亮、耶穌基督後期聖徒教會區域七十員長老王名儒、猶太教拉比譚碩彌（Rabbi Shlomi Tabib）、台灣聖公會牧師王佳琳、中華民國一貫道總會秘書長黃德勝、中華民國道教會常務理事林明輝、中國回教協會喚拜師嚴兆暮、印度教奎師那教派阿爾梅塔・薇拉西妮（Amrita Vilasini Devi Das）等宗教與青年代表共聚一堂，實際參與國際和平倡議，也體現台灣珍貴的宗教自由與共融精神。

▲2026聯合國跨宗教和諧週。（圖／世界宗教博物館提供）

▲11位宗教領袖分別祝禱祈福。

信仰不分彼此　從朝聖步道到和平宣言

最令人動容的是，活動以朝聖之旅精神環繞世界宗教博物館，跨宗教隊伍展現世代傳承與青年行動的實踐力量。宗教領袖手持祈福蠟燭，帶領青年代表用手機手電筒代替祈福燈，呈現新時代的創意，現場氣氛莊嚴。

一行80餘人自宗博館知名的朝聖步道啟程，象徵人生與修行的探索之旅；沿途於世界宗教展示大廳各宗教展櫃前祝禱祈福，讚頌音聲在館內迴盪，傳遞智慧與祝福，並發表「和平宣言」，將和平從理念轉化為日常可實踐的行動，也在多元文化中看見人性共通的善與光。

▲2026聯合國跨宗教和諧週。（圖／世界宗教博物館提供）

▲青年代表發表「和平宣言」。

活動高潮是在金色大廳旁玻璃牆舉行的「和平鴿遙送祈願儀式」。跟著天主教聖嘉祿兄弟會安吉恩神父（Fr. Emanuele Angiola）的福音，參與者將象徵祝福的紙鴿，掛置於藝術家王偉權全新創作的漂流木地球裝置上，祈願心聲隨之傳遞至世界各個角落。隨後在聖方濟《太陽歌》樂音中，藉由音聲的力量凝聚善念，形塑跨世代的靈性共鳴。

深化社會連結　推動愛與和平

世界宗教博物館創辦人心道法師長期投入跨宗教交流與對話，曾受邀至聯合國及世界宗教議會發表演說，近年積極倡議「靈性生態」理念，主張唯有回到內在覺察，重建人與自然、彼此之間的連結，才能真正走向世界和平與生態和諧。

▲2026聯合國跨宗教和諧週。（圖／世界宗教博物館提供）

▲參與「和諧同行、青年朝聖之旅」的代表一一在漂流木地球裝置上掛上和平鴿。

「愛是我們共同的真理，和平是我們永恆的渴望。」世界宗教博物館發展基金會執行長顯月法師表示，感恩不同宗教領袖與不同世代的青年同願同行，勇敢發聲、跨界連結，共同完成這場史無前例的和平朝聖旅程。祈願今天種下的和平種子，在生命中持續發芽；願內心聖潔之光，互相輝映，光光相照，把光明帶向世界；願宗教的智慧，透過行動成為世界走向和平與永續共生的力量。

主辦單位感謝世界宗教博物館董事林芳寬與宋具芳的大力協助，也特別拍攝紀錄片，將送至聯合國參與比賽。中午安排蔬食共餐象徵和諧；下午規劃「光在萬物特展導覽」，深化大眾對宗教多樣性的理解，進一步彰顯博物館做為宗教交流平台的核心角色。

宗博兒童館《靈性回歸》登場　啟動孩子感官探索旅程

宗博兒童館《靈性回歸》登場　啟動孩子感官探索旅程

位於新北市永和區的世界宗教博物館，即日起至11月29日在兒童館展出《不只一百種：保種計畫III~靈性回歸》，以「靈性生態」為主軸，試圖打破「標準答案」的框架，將自然界中的光、雲、風與大地，轉化為可觸碰、可感受的內在心靈風景，打造一場結合自然、感官與創作的探索旅程，邀請師長帶著孩子在數位時代重新與最真實的自我相遇。

串起跨國界與信仰理解之橋　宗博館成重要參訪點

串起跨國界與信仰理解之橋　宗博館成重要參訪點

觀光署攜手世界宗教博物館　推宗教文化之旅

觀光署攜手世界宗教博物館　推宗教文化之旅

國寶漢寶德逝世10周年　宗博館紀念特展開幕

國寶漢寶德逝世10周年　宗博館紀念特展開幕

新年心靈走春　世界宗教博物館召喚尋龍高手

新年心靈走春　世界宗教博物館召喚尋龍高手

