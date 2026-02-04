打造低碳運輸典範　新北榮獲ESG交通運輸永續獎

▲新北市榮獲「ESG交通運輸永續獎」，於市政會議上獻獎。（圖／新北市交通局提供）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府交通局長期推動低碳運輸政策，持續建構安全、便利且永續的綠色交通環境，從全面升級公共自行車系統，到打造全國首創的通勤綠廊，逐步形成兼具通勤、觀光與休閒功能的綠色交通網絡，成果斐然。交通局榮獲第二屆「ESG交通運輸永續獎」傑出獎肯定，並於今（4日）市政會議中獻獎，與市府團隊分享推動永續交通的榮耀。

「ESG交通運輸永續獎」由交通部指導，台北市交通文教基金會與臺灣全球商貿運籌發展協會共同主辦，表揚交通運輸相關企業與機構在環境保護（E）、社會責任（S）及公司治理（G）三大面向的卓越實踐，並鼓勵各界攜手投入淨零轉型，共創永續未來。

交通局長鍾鳴時表示，新北市YouBike公共自行車已全面升級2.0系統，並於2025年3月恢復前30分鐘免費措施後，使用人次顯著成長，去年底累計騎乘人次已突破3億人次，全市租賃站達1,500站，遍及29個行政區。另自今年元旦起，公共自行車傷害保險全面納保，進一步保障使用者權益，使YouBike成為市民短程移動與日常生活中不可或缺的綠色交通工具。

因應通勤需求及觀光人潮持續增加，新北市亦導入YouBike 2.0E電輔車，並將於今年投入1億元，增購2,300輛公共自行車，同時導入更智慧化的調度管理機制，全面提升營運效率與服務品質。

鍾鳴時指出，配合淡江大橋預計於今年5月通車，市府已啟動林口至澳底約91.4公里自行車道改善作業，並同步推動新北市自行車道整體規劃，持續串聯北海岸與東北角路網，打造更安全、舒適且具景觀特色的騎乘環境。

此外，新北市今年全面推動「新北市自行車道整體路網規劃」，加強斷點銜接，並結合全國首創的通勤綠廊，串聯33站YouBike站點，總長達114.2公里，提供1,056種路徑組合，讓自行車往返基北北桃更加順暢，通勤選擇更為多元。

交通局表示，未來將持續以永續發展為核心，深化低碳運輸政策，推動多元、便捷且安全的綠色交通服務，全面提升市民生活品質，並穩健邁向國際永續城市典範。