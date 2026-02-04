遭爆代刀挨罰百萬！博田院長嘆「被員工偷拍」鬥爭內幕

▲高雄博田醫院又傳爭議。（圖／記者許宥孺攝）



記者許宥孺／高雄報導

高雄博田醫院院長謝榮豪遭爆料，找醫療器材商代執行手術，衛生局今（4）日無預警前往醫院調查，依法對院方、謝榮豪分別開罰50萬元罰鍰。謝榮豪稍早在個人臉書還原當時狀況，強調自己「開誠佈公完全不閃躲」，認為自己是被不肖員工偷拍侵犯病人隱私的影片，斷章取義汙衊他的辛苦，還變成醫院經營權鬥爭的廉價工具，他相信社會公義法律自有公評，「希望趕快進入法律程序。越快越好！」

謝榮豪表示，這就是一台很複雜約二十年前開過刀的阿姨，因為鄰近節又退化壞掉需要翻修手術。她們尋訪很多地方最後是我扛下這困難複雜吃力不討好的工作。植入釘棒和骨融合支架完全是健保品項，不讓老人家多花錢。

謝榮豪說，全部困難的步驟他都完成了，因為流血也多了（超過一千毫升不能埋頭硬拼）需要術中加壓止血穩定一下。因此趁這時間請護理師和廠商量一下連接橫桿的長度，然而這個病人骨質脆弱有些植入點又坍陷不能用，所以兩側不一樣尺寸，「就這幾秒被不肖員工侵犯病人隱私的偷拍影片，斷章取義又加大渲染就要污篾我四個小時四十分鐘幫病人賣力手術的辛苦。」

謝榮豪痛批：「低成本的斷章取義抹黑，可悲的變成了醫院經營權鬥爭的廉價工具！卻可能傷害了一大群努力為台灣病人努力奮鬥堅持的醫療人員。」

▲博田醫院院長謝榮豪遭爆料找醫材商代刀。（圖／翻攝自醫院官網）



謝榮豪質疑，為什麼不肖員工可以被不法分子授意偷偷拍攝來院就醫的病患來達到醫院經營權鬥爭的工具？我們只是在醫院受雇的員工，不該成為鬥爭的犧牲品。醫院員工都很認真辛苦，尤其又經過了好長時間因爲醫院財務收入都被不當挪用而產生了欠薪欠藥欠手術材料等誇張艱難時期，我們依然堅守崗位。

謝榮豪表示，他去年擔任台灣脊椎微創內視鏡醫學會的理事長，一年中在全台灣包括離島舉辦了十幾場的專業脊椎手術訓練營工作坊，受益醫師超過百名。希望能夠幫助更多病人在當地就近就可以接受水準以上的手術。對於增進台灣專業的醫療水準和代表台灣到國際交流，都是為了公眾利益盡心盡力。

最後，謝榮豪強調，他相信社會公義法律自有公評，剛剛也完全配合辛苦的高雄市衛生局長官和人員釐清所有細節和真相。他希望趕快進入法律程序，越快越好！不要浪費新聞媒體資源。國家還有更多重要的事情需要被報導與討論。「醫院經營權紛爭家族鬥爭，完全不關我的事，我連0.00001%都沒有！我只負責盡心盡力醫治病人。」

媒體報導指出，博田醫院椎間盤手術讓廠商代刀30分鐘，爆料影片顯示手術室內除了開刀助手醫師、刷手護理師、麻醉護理師跟主刀醫師謝榮豪外，還有一名醫材廠商就在手術台無菌區執行手術行為，遭疑是中榮案翻版。