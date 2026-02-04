　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

遭爆代刀挨罰百萬！博田院長嘆「被員工偷拍」鬥爭內幕

▲▼博田醫院。（圖／記者許宥孺攝）

▲高雄博田醫院又傳爭議。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄博田醫院院長謝榮豪遭爆料，找醫療器材商代執行手術，衛生局今（4）日無預警前往醫院調查，依法對院方、謝榮豪分別開罰50萬元罰鍰。謝榮豪稍早在個人臉書還原當時狀況，強調自己「開誠佈公完全不閃躲」，認為自己是被不肖員工偷拍侵犯病人隱私的影片，斷章取義汙衊他的辛苦，還變成醫院經營權鬥爭的廉價工具，他相信社會公義法律自有公評，「希望趕快進入法律程序。越快越好！」

謝榮豪表示，這就是一台很複雜約二十年前開過刀的阿姨，因為鄰近節又退化壞掉需要翻修手術。她們尋訪很多地方最後是我扛下這困難複雜吃力不討好的工作。植入釘棒和骨融合支架完全是健保品項，不讓老人家多花錢。

謝榮豪說，全部困難的步驟他都完成了，因為流血也多了（超過一千毫升不能埋頭硬拼）需要術中加壓止血穩定一下。因此趁這時間請護理師和廠商量一下連接橫桿的長度，然而這個病人骨質脆弱有些植入點又坍陷不能用，所以兩側不一樣尺寸，「就這幾秒被不肖員工侵犯病人隱私的偷拍影片，斷章取義又加大渲染就要污篾我四個小時四十分鐘幫病人賣力手術的辛苦。」

謝榮豪痛批：「低成本的斷章取義抹黑，可悲的變成了醫院經營權鬥爭的廉價工具！卻可能傷害了一大群努力為台灣病人努力奮鬥堅持的醫療人員。」

▲博田醫院院長謝榮豪遭爆料找醫材商代刀。（圖／翻攝自醫院官網）

▲博田醫院院長謝榮豪遭爆料找醫材商代刀。（圖／翻攝自醫院官網）

謝榮豪質疑，為什麼不肖員工可以被不法分子授意偷偷拍攝來院就醫的病患來達到醫院經營權鬥爭的工具？我們只是在醫院受雇的員工，不該成為鬥爭的犧牲品。醫院員工都很認真辛苦，尤其又經過了好長時間因爲醫院財務收入都被不當挪用而產生了欠薪欠藥欠手術材料等誇張艱難時期，我們依然堅守崗位。

謝榮豪表示，他去年擔任台灣脊椎微創內視鏡醫學會的理事長，一年中在全台灣包括離島舉辦了十幾場的專業脊椎手術訓練營工作坊，受益醫師超過百名。希望能夠幫助更多病人在當地就近就可以接受水準以上的手術。對於增進台灣專業的醫療水準和代表台灣到國際交流，都是為了公眾利益盡心盡力。

最後，謝榮豪強調，他相信社會公義法律自有公評，剛剛也完全配合辛苦的高雄市衛生局長官和人員釐清所有細節和真相。他希望趕快進入法律程序，越快越好！不要浪費新聞媒體資源。國家還有更多重要的事情需要被報導與討論。「醫院經營權紛爭家族鬥爭，完全不關我的事，我連0.00001%都沒有！我只負責盡心盡力醫治病人。」

媒體報導指出，博田醫院椎間盤手術讓廠商代刀30分鐘，爆料影片顯示手術室內除了開刀助手醫師、刷手護理師、麻醉護理師跟主刀醫師謝榮豪外，還有一名醫材廠商就在手術台無菌區執行手術行為，遭疑是中榮案翻版。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
459 1 9993 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
朱孝天「滿臉落腮鬍」開直播　近況曝光網驚呆
快訊／陳宗彥病況控制「還在危險期」　馬偕院長：要觀察2到3天

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

桃園啟動春節疏運計畫　交通局全面備戰連假車潮

迎金馬遊桃園　年貨採買＋走春賞燈一次滿足

桃園教師缺額增　市議員林政賢：校方控留正式缺額改聘代理教師

桃園打造「動物友善城市」　毛孩逾26萬認養率提升至98%

市議員王珮毓發起　平鎮區福林宮「高麗菜義賣」做公益

世界癌症日到！南投推7項免費癌症篩檢　今年新增胃癌和無痛大腸鏡

加速地方建設　徐玉樹爭取龍潭產業專區與國民運動中心

桃園圓夢愛心關懷協會捐復康巴士　助身心障礙者安心出行

桃園社會局攜手美容公會，春節義剪暖街友心

2026聯合國跨宗教和諧週　宗博館匯聚多元代表朝聖

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

首位陸配立委上任！　民眾黨李貞秀等6人宣誓就職

台南街頭爆持刀傷人

賴清德嗆藍白擋預算要人民評理　牛煦庭反嗆：選擇性煽動意識形態

頑童台中開唱搭敞篷車繞場！ 　滷肉飯拌不拌？瘦子曝喜好

別被輝達光環閃瞎！150萬買北士科「沒賺頭」？專家共識：園區宅不是萬靈丹｜地產詹哥老實說完整版 EP295

吸菸區超遠！年貨大街禁菸遭批玩假的　蔣萬安：規劃會隨時調整

《星光4》方宥心揭袁惟仁暖舉　黃嘉千緬懷他：我們都會再見面

舒華暴瘦後現身：健康很重要！ 認拍攝輕鬆「反正顏值在這」

陸屁孩放火燒死薩摩耶

桃園啟動春節疏運計畫　交通局全面備戰連假車潮

迎金馬遊桃園　年貨採買＋走春賞燈一次滿足

桃園教師缺額增　市議員林政賢：校方控留正式缺額改聘代理教師

桃園打造「動物友善城市」　毛孩逾26萬認養率提升至98%

市議員王珮毓發起　平鎮區福林宮「高麗菜義賣」做公益

世界癌症日到！南投推7項免費癌症篩檢　今年新增胃癌和無痛大腸鏡

加速地方建設　徐玉樹爭取龍潭產業專區與國民運動中心

桃園圓夢愛心關懷協會捐復康巴士　助身心障礙者安心出行

桃園社會局攜手美容公會，春節義剪暖街友心

2026聯合國跨宗教和諧週　宗博館匯聚多元代表朝聖

「隱藏版助攻王」是他！　爵士柯利爾單場狂傳22助攻破紀錄

最簡單「信封理財法」掀熱議！ 3步驟養成不超支生活

李貞秀稱棄中國籍遭拒　劉世芳：不具法律效果的放棄

桃園啟動春節疏運計畫　交通局全面備戰連假車潮

迎金馬遊桃園　年貨採買＋走春賞燈一次滿足

桃園教師缺額增　市議員林政賢：校方控留正式缺額改聘代理教師

遣返行動還會繼續　白宮證實撤回移民執法700人力

Jisoo聯名快閃店宣布延期！　主辦發聲揭原因：非授權問題

共賞原鄉布農天籟！　東埔部落歡迎來走春

桃園打造「動物友善城市」　毛孩逾26萬認養率提升至98%

【紅燈等好好的】逆向汽車竟搖窗叫讓路　機車整個傻眼！

地方熱門新聞

足療師抓狂追砍路人　黃偉哲公布影片

黃偉哲第一時間到院探視

金門港旅運中心試營運　場站外禁推車

台南就業中心辦聯合徵才18家廠商釋出逾310職缺

曾精準預言東部大地震！高雄雲天宮2/2抽國運籤

喪親+家園遭拍賣　警暖心募款助喪葬度難關

挺中華隊！MLB授權「巨型WBC紀念球」現身台中　1300吋大螢幕直播派對嗨翻府前

台電金門志工陪80位長者採買年貨

台南金華路隨機傷人警即時制伏黃偉哲頒獎感謝員警英勇守護市民

玖壹壹跨界冷凍食品　聯名老字號推「台味」

代刀挨罰百萬！博田院長嘆被員工偷拍

民眾爆胎和平警神救援　盧秀燕收到感謝信

處理車禍意外變救命現場！男駕駛癲癇發作困車內警即時馳援

南消和緯分隊攜手宮廟宣導防火提醒春節用火用電安全

更多熱門

相關新聞

即／博田醫院院長爆「找廠商代刀」！衛生局開鍘

即／博田醫院院長爆「找廠商代刀」！衛生局開鍘

台中榮總先前發生廠商上手術台執刀引發議論，未料高雄博田醫院也發生類似事件，而事主竟是院長！高雄市衛生局今（4）日無預警前往醫院調查，院長謝榮豪坦承自2020年起即允許醫材商進入手術房執行手術行為，衛生局依《醫師法》、《醫療法》先對謝榮豪、博田醫院各裁處50萬元罰鍰，全案移送地檢署偵辦中。

高雄預售豪宅驚見0交易！　「國城定潮」1.1億稱霸

高雄預售豪宅驚見0交易！　「國城定潮」1.1億稱霸

黃國昌喊「打下高雄」　賴瑞隆嗆：不會獲支持

黃國昌喊「打下高雄」　賴瑞隆嗆：不會獲支持

寒冬送暖驚見過期8年白米　衛生局開罰

寒冬送暖驚見過期8年白米　衛生局開罰

獨／高雄女裸屍詭握睡衣　同居男友瞬間失聯

獨／高雄女裸屍詭握睡衣　同居男友瞬間失聯

關鍵字：

高雄博田醫院代刀謝榮豪衛生局

讀者迴響

熱門新聞

快訊／南苗市場砍警嫌「胸口中彈」開刀！　搶救無效亡

大S離世前「想回家」！赴機場車內心臟驟停

最大海景好市多傳Q3開　爽逛1.4萬坪網憂「全台最塞車」

苗栗33歲警頭被砍出2大洞　顱骨骨裂ICU觀察中

即／苗栗南苗市場隨機殺人！警赴現場「頭中2刀」　3傷搶救中

台南晚間隨機砍人！3人受傷「1人大量出血」

具俊曄深情堅守大S一年！　傳完成心願「返韓計劃」曝光

快訊／3張加油各中200萬　獎落2縣市

具俊曄親背癱瘓隊友去看大S　1舉動讓他哭了

「一夫多妻」網紅翻車！　落魄剩2房宣布破產

數學師交往國中妹舔胸遭判刑

韓綜播出大S搶救細節「全因具俊曄1心願」授權！

高中妹遭繼父性侵！犧牲自己上床判無罪

好想吃妳的布丁奶！亡夫遺物驚見閨蜜胸照

空腹12小時「還滿肚食物渣」！她打瘦瘦針醫嘆：胃癱瘓了

更多

最夯影音

更多
「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛
首位陸配立委上任！　民眾黨李貞秀等6人宣誓就職

首位陸配立委上任！　民眾黨李貞秀等6人宣誓就職

台南街頭爆持刀傷人

台南街頭爆持刀傷人

賴清德嗆藍白擋預算要人民評理　牛煦庭反嗆：選擇性煽動意識形態

賴清德嗆藍白擋預算要人民評理　牛煦庭反嗆：選擇性煽動意識形態

頑童台中開唱搭敞篷車繞場！ 　滷肉飯拌不拌？瘦子曝喜好

頑童台中開唱搭敞篷車繞場！ 　滷肉飯拌不拌？瘦子曝喜好

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面