地方 地方焦點

春節不打烊！新北污水清疏24hrs待命　守護市民生活品質

▲新北污水清疏24hrs待命。（圖／新北市水利局提供）

▲專業清疏人員接獲案件後，立即整理裝備前往協助民眾。（圖／新北市水利局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

農曆春節將至，為確保市民在連假期間享有舒適、乾淨的生活環境，新北市透過預防性清疏有效降低堵塞發生頻率，同時也提醒市民春節期間污水下水道清疏服務將維持24小時不中斷。若市民遇到住家附近污水下水道阻塞等緊急狀況，可隨時撥打免付費清疏專線「0800-885-717（幫幫我，清一清）」，水利局專業團隊將於第一時間出動協助。

水利局長宋德仁表示，透過大數據分析歷年堵塞案件，已將重複發生堵塞的地點列為「易堵塞熱點」，並納入預防性清疏作業重點，主動加強巡檢與清疏，提前把問題解決在發生之前。利用往年清疏資料為經驗分析熱點，並進行預防性巡查及清疏，截至目前已完成40件巡查，其中10件成功在管線發生堵塞前完成清疏，確實有效降低意外發生頻率，防範未然。

▲新北污水清疏24hrs待命。（圖／新北市水利局提供）

▲專線人員接獲民眾反映污水管線堵塞後，通知專業清疏人員執行疏通作業。

宋德仁說，春節是闔家團圓的重要時刻，我們服務的精神是「春節不中斷、協助隨時在。」即便在9天連假期間，新北市政府水利局免付費清疏專線仍維持24小時輪班機制，確保專業技術人員隨時待命，處理各項突發需求。

水利局也提醒，隨著農曆春節期間用水量增加，污水下水道的負荷也隨之上升。為避免管線阻塞影響圍爐興致，提醒市民春節大掃除、烹飪享用美食後，請勿將大量油垢、廚餘或異物傾倒至洗碗槽或排水孔中，以減少下水道阻塞的風險。市民若發現污水排水不順或人孔蓋有異狀，請直接撥打24小時免付費清疏專線0800-885-717（幫幫我，清一清），水利局專業團隊將於第一時間進行清疏作業。讓我們攜手合作，讓乾淨、通暢的污水下水道，陪伴大家迎接嶄新的一年、快樂過春節。

▲新北污水清疏24hrs待命。（圖／新北市水利局提供）

▲專業清疏人員24小時待命，快速派員執行現場疏通作業。

