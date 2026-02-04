　
    • 　
>
政治

史上首例！內政部封殺李貞秀「拒給機密文件」　劉世芳：怕國安風險

▲▼立法院內政委員會審查住宅法修正草案，內政部長劉世芳出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲內政部長劉世芳。（圖／記者湯興漢攝）

記者閔文昱／綜合報導

民眾黨不分區立委李貞秀的國籍爭議持續延燒。內政部長劉世芳近日接受媒體人黃暐瀚專訪時明確表態，已拍板決定，未來在立法院面對李貞秀時，內政部將不提供「機密等級以上」文件供其調閱，以避免國安風險。

▲▼台灣民眾黨李貞秀為一日北高進行集訓。（圖／記者李毓康攝）

▲民眾黨新任不分區立委上任，陸配立委李貞秀的資格問題備受外界關注。（圖／記者李毓康攝）

放棄國籍「佐證不足」　劉世芳：忠誠義務恐有衝突

劉世芳指出，依《兩岸人民關係條例》，李貞秀在台設籍滿10年，確實具備參政資格，但依《國籍法》規定，擔任公職者不得具有外國國籍。她質疑李貞秀所稱「已赴中國辦理放棄國籍」的說法，因未提出具法律效力的證明文件，包括官方章戳或遭拒受理的正式文件，僅有機票與申請資料，難以認定已完成放棄程序。劉世芳強調，立法委員為國家公器，效忠對象必須明確，否則在兩國發生衝突時，恐產生嚴重的忠誠疑慮。

劉世芳進一步說明，內政部雖是《國籍法》主管機關，但依法無權解除立法委員職務，僅能函告立法院依法處理；考量立委可調閱高度敏感文件，內政部已內部規範，凡屬密件以上資料一律不提供。她強調，相關作為並非政治打壓，而是依法行政，避免外界質疑政府瀆職，「即使引發爭議，也必須照法律執行」。

02/02 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／剛跟普丁視訊會面完！習近平晚間與川普通電話
淫魔艾普斯坦「死亡現場首度曝光」　獄警崩潰：我們搞砸了
內政部封殺李貞秀「拒給機密文件」　劉世芳：怕國安風險
民進黨3連霸女議員初選「看守所登記」勝出　廉政會立案調查
快訊／2號颱「西望洋」生成！最新路徑曝

黃仁勳讚台美關稅談判結果Excellent　賴清德籲朝野本於國家利益審查

民進黨今（4日）召開中執會，據轉述，總統兼任民進黨主席賴清德致詞時表示，對於強化台灣國家安全與印太區域穩定的「國防特別預算」，美國在台協會（AIT）已七度公開表達支持的立場，呼籲朝野各黨民生經濟與國家安全為優先。而對於台美關稅結果，輝達執行長黃仁勳公開讚賞Excellent！Fantastic！是非常出色結果。賴清德也表示，期盼未來關稅協議送交國會時，朝野各黨能本於國家利益，秉持專業、依法審查，全力支持協議通過。

尷尬！黃國昌控綠召委「一堆考察」浪費時間　但藍白考察數更多

不滿李貞秀！　鄭運鵬：講什麼憲法解釋都是狗屁、憲法沒有中國2字

質疑李貞秀學傅崐萁「假離婚」　陳培瑜：可製造非常多法律漏洞

官員擬不接受質詢、拒索資　李貞秀：可以去監院檢舉瀆職

