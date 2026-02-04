史上首例！內政部封殺李貞秀「拒給機密文件」　劉世芳：怕國安風險

▲內政部長劉世芳。（圖／記者湯興漢攝）

記者閔文昱／綜合報導

民眾黨不分區立委李貞秀的國籍爭議持續延燒。內政部長劉世芳近日接受媒體人黃暐瀚專訪時明確表態，已拍板決定，未來在立法院面對李貞秀時，內政部將不提供「機密等級以上」文件供其調閱，以避免國安風險。

▲民眾黨新任不分區立委上任，陸配立委李貞秀的資格問題備受外界關注。（圖／記者李毓康攝）

放棄國籍「佐證不足」 劉世芳：忠誠義務恐有衝突

劉世芳指出，依《兩岸人民關係條例》，李貞秀在台設籍滿10年，確實具備參政資格，但依《國籍法》規定，擔任公職者不得具有外國國籍。她質疑李貞秀所稱「已赴中國辦理放棄國籍」的說法，因未提出具法律效力的證明文件，包括官方章戳或遭拒受理的正式文件，僅有機票與申請資料，難以認定已完成放棄程序。劉世芳強調，立法委員為國家公器，效忠對象必須明確，否則在兩國發生衝突時，恐產生嚴重的忠誠疑慮。

劉世芳進一步說明，內政部雖是《國籍法》主管機關，但依法無權解除立法委員職務，僅能函告立法院依法處理；考量立委可調閱高度敏感文件，內政部已內部規範，凡屬密件以上資料一律不提供。她強調，相關作為並非政治打壓，而是依法行政，避免外界質疑政府瀆職，「即使引發爭議，也必須照法律執行」。