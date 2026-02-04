　
大陸 大陸焦點 特派現場

海基會串聯大陸、東南亞台校　蘇嘉全：培育台灣最強後盾

▲▼海基會串聯陸、東南亞台校　蘇嘉全：培育台灣最強後盾。（圖／翻攝海基會）

▲海基會舉辦台校感恩餐會。（圖／翻攝海基會）

記者蔡紹堅／台北報導

海基會4日舉辦「大陸台商子女學校教職員春節感恩餐會」，海基會董事長蘇嘉全致詞時表示，在全球化的時代，除了大陸台校以外，也希望搭建串聯世界各地台校的平台，培育優秀的下一代，成為台灣的最強後盾。

海基會4日舉辦「大陸台商子女學校教職員春節感恩餐會」，今年除了依例邀請東莞台商子弟學校、華東台商子女學校及上海台商子女學校等3校教職員外，還特地邀請印尼、馬來西亞及越南等4所台校參與。

海基會秘書長羅文嘉表示，今年的台校春節感恩餐會與以往不同，非常感謝林見松及林凱民兩位國策顧問的協助，特別邀請印尼雅加達、印尼泗水、馬來西亞吉隆坡及越南胡志明市等4所台校共同參與，這是蘇董事長就任以後第一次與台校教職員見面，教育部鄭部長也特地出席參與。

▲▼海基會串聯陸、東南亞台校　蘇嘉全：培育台灣最強後盾。（圖／翻攝海基會）

蘇嘉全表示，台灣能夠與世界連結接軌，台商的貢獻功不可沒。台商在全世界各地打拚大多白手起家，「一卡皮箱走全世界」，在當地事業成功以後娶妻、生子，就會開始思考下一代的教育問題。因此，在政府各部會與世界各地台商、華僑的合作之下，成立多所台商學校，讓台商的下一代不僅能影響世界，也能夠與台灣連結。

蘇嘉全指出，非常感謝台商學校老師們長期以來的付出，讓台商的下一代既能夠懂得在地文化，也能懂得故鄉台灣。

蘇嘉全也強調，除了中國大陸與東南亞的台校以外，未來希望還能擴及日本、紐澳等地一起參與，搭建串聯世界各地台校的平台，培育優秀的下一代，成為台灣的最強後盾。

