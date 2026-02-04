民進黨3連霸女議員初選「看守所登記」勝出　廉政會立案調查

▲江熊一楓。（圖／翻攝自江熊一楓臉書）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨直轄市議員初選今（4日）開始領表登記，北市議員陳怡君涉助理費案、一審遭判7年10月。而民進黨廉政會今晚開會討論此案，陳怡君到場說明。稍早廉政會決議，將陳怡君停權2年6個月，也代表陳怡君2026將不能代表民進黨參選議員。另外，同樣涉助理費案的彰化縣議員江熊一楓，日前也因羈押當中卻能委託代理人登記議員初選，甚至勝出，引發質疑聲浪，廉政會今會中決議立案調查。

▼民進黨廉政會主委邱駿彥。（圖／記者杜冠霖攝）



74歲的江熊一楓是彰化綠營資深人物，丈夫為民進黨大老、前立委江昭儀。她曾連任3屆縣議員，問政風格鮮明，被視為「女悍將」。然而，其政治路近年屢遇挫折，2022年縣議員選舉雖獲高票，仍因同黨競爭激烈落選、2023年轉戰北斗鎮長補選再度失利。儘管如此，她仍積極佈局，公開表態將於2026年重返議會，卻在登記參選前夕捲入司法案件。

民進黨彰化縣第七選區（北斗區）議員參選有2席，形成江熊一楓、陳似梅與李俊諭「三搶二」的黨內競爭，因前議員江熊一楓身陷助理費風波去年12月24日遭羈押。

江熊陣營委託代理人登記參選，但縣黨部發現，兩份共計15頁的申請書中，需本人簽名的筆跡明顯不同，黨部執委會認定「經由江熊委任律師出具證明」為由，不再送鑑定，直接通過資格審查。甚至1月30日出爐的初選民調中，江熊一楓仍成功獲得提名。

今廉政會除對陳怡君案做出裁處外，主委邱駿彥表示，彰化縣前議員江熊一楓，涉及助理費詐取財務，已經被收押禁見，廉政會今天立案開始著手調查，因為她目前收押當中，等她出來之後會請議員到案說明。

媒體也追問，會中是否有討論前立委陳歐珀案？邱駿彥坦言，時間上來不及，陳歐珀最近才放出來，可能三月份會請他說明。