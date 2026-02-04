　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民進黨3連霸女議員初選「看守所登記」勝出　廉政會立案調查

▲江熊一楓將正式投入民進黨內民調初選。（圖／翻攝自江熊一楓臉書）

▲江熊一楓。（圖／翻攝自江熊一楓臉書）

記者杜冠霖／台北報導

民進黨直轄市議員初選今（4日）開始領表登記，北市議員陳怡君涉助理費案、一審遭判7年10月。而民進黨廉政會今晚開會討論此案，陳怡君到場說明。稍早廉政會決議，將陳怡君停權2年6個月，也代表陳怡君2026將不能代表民進黨參選議員。另外，同樣涉助理費案的彰化縣議員江熊一楓，日前也因羈押當中卻能委託代理人登記議員初選，甚至勝出，引發質疑聲浪，廉政會今會中決議立案調查。

▼民進黨廉政會主委邱駿彥。（圖／記者杜冠霖攝）

▲▼民進黨廉政會主委邱駿彥。（圖／記者杜冠霖攝）

74歲的江熊一楓是彰化綠營資深人物，丈夫為民進黨大老、前立委江昭儀。她曾連任3屆縣議員，問政風格鮮明，被視為「女悍將」。然而，其政治路近年屢遇挫折，2022年縣議員選舉雖獲高票，仍因同黨競爭激烈落選、2023年轉戰北斗鎮長補選再度失利。儘管如此，她仍積極佈局，公開表態將於2026年重返議會，卻在登記參選前夕捲入司法案件。

民進黨彰化縣第七選區（北斗區）議員參選有2席，形成江熊一楓、陳似梅與李俊諭「三搶二」的黨內競爭，因前議員江熊一楓身陷助理費風波去年12月24日遭羈押。

江熊陣營委託代理人登記參選，但縣黨部發現，兩份共計15頁的申請書中，需本人簽名的筆跡明顯不同，黨部執委會認定「經由江熊委任律師出具證明」為由，不再送鑑定，直接通過資格審查。甚至1月30日出爐的初選民調中，江熊一楓仍成功獲得提名。

今廉政會除對陳怡君案做出裁處外，主委邱駿彥表示，彰化縣前議員江熊一楓，涉及助理費詐取財務，已經被收押禁見，廉政會今天立案開始著手調查，因為她目前收押當中，等她出來之後會請議員到案說明。

媒體也追問，會中是否有討論前立委陳歐珀案？邱駿彥坦言，時間上來不及，陳歐珀最近才放出來，可能三月份會請他說明。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
459 1 9993 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／剛跟普丁視訊會面完！習近平晚間與川普通電話
淫魔艾普斯坦「死亡現場首度曝光」　獄警崩潰：我們搞砸了
內政部封殺李貞秀「拒給機密文件」　劉世芳：怕國安風險
民進黨3連霸女議員初選「看守所登記」勝出　廉政會立案調查
快訊／2號颱「西望洋」生成！最新路徑曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

民進黨3連霸女議員初選「看守所登記」勝出　廉政會立案調查

史上首例！內政部封殺李貞秀「拒給機密文件」　劉世芳：怕國安風險

快訊／寶寶不能代表民進黨參選！　綠廉政會確定停權陳怡君

大陸恢復上海居民赴金馬旅遊　陳玉珍：盼陸續開放其他省市

快訊／出席廉政會說明助理費案　陳怡君哽咽：真的不敢講脫黨參選

綠新莊議員初選激烈5搶4　吳思瑤跨區力挺「子妹兵」

台北花市2/12起至2/16中午　連續108小時營業不打烊

松信是最溫暖的家　許淑華挑戰市議員6連霸

桃園啟動春節工安輔導查核　蘇俊賓籲關注六大高風險

一審有罪恐停權　陳怡君仍登記選議員：看臉就知我是民進黨寶寶

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

首位陸配立委上任！　民眾黨李貞秀等6人宣誓就職

台南街頭爆持刀傷人

賴清德嗆藍白擋預算要人民評理　牛煦庭反嗆：選擇性煽動意識形態

頑童台中開唱搭敞篷車繞場！ 　滷肉飯拌不拌？瘦子曝喜好

別被輝達光環閃瞎！150萬買北士科「沒賺頭」？專家共識：園區宅不是萬靈丹｜地產詹哥老實說完整版 EP295

吸菸區超遠！年貨大街禁菸遭批玩假的　蔣萬安：規劃會隨時調整

《星光4》方宥心揭袁惟仁暖舉　黃嘉千緬懷他：我們都會再見面

舒華暴瘦後現身：健康很重要！ 認拍攝輕鬆「反正顏值在這」

陸屁孩放火燒死薩摩耶

民進黨3連霸女議員初選「看守所登記」勝出　廉政會立案調查

史上首例！內政部封殺李貞秀「拒給機密文件」　劉世芳：怕國安風險

快訊／寶寶不能代表民進黨參選！　綠廉政會確定停權陳怡君

大陸恢復上海居民赴金馬旅遊　陳玉珍：盼陸續開放其他省市

快訊／出席廉政會說明助理費案　陳怡君哽咽：真的不敢講脫黨參選

綠新莊議員初選激烈5搶4　吳思瑤跨區力挺「子妹兵」

台北花市2/12起至2/16中午　連續108小時營業不打烊

松信是最溫暖的家　許淑華挑戰市議員6連霸

桃園啟動春節工安輔導查核　蘇俊賓籲關注六大高風險

一審有罪恐停權　陳怡君仍登記選議員：看臉就知我是民進黨寶寶

CAPCOM《人機迷網》解密　6年時間「打磨玩法」、黛安娜設計理念曝光

天主教主顧修女會「奇蹟之家」落成　侯友宜感謝陪伴長者

「甜茶」變愛馬仕鐵粉　斜背迷你凱莉包率性不羈

Sandy當媽兩年哭了！　被兒子暖舉感動：我全心全意投入了

盧峻翔東超狂飆32分無用　領航猿慘遭琉球黃金國王逆轉

新北推動保五安政策　侯友宜：打造全齡動物友善城市

快訊／剛跟普丁視訊會面完！習近平晚間與川普通電話

打造低碳運輸典範　新北榮獲ESG交通運輸永續獎

春節不打烊！新北污水清疏24hrs待命　守護市民生活品質

30多歲男突爆心梗…自認很硬朗！醫：很多人「不知自己不健康」

崔振赫現身年貨大街　直接開始試吃：好吃！

政治熱門新聞

苗栗惡男砍警遭擊斃　王浩宇：若嫌犯家屬提告「警察律師費我出」

軍公教要發年終了！2月6日入帳　年終+考績平均可拿2.5個月

快訊／選港湖議員強勢回歸！　高嘉瑜：希望重新做人、從頭開始

快訊／寶寶不能代表民進黨參選！　綠廉政會確定停權陳怡君

不甩鄭麗文稱「我們中國人」　蔣：我是台灣人

港湖最強吸票機回歸議員選戰　最大受害者憂：希望高嘉瑜手下留情

全教產轟賴清德「好老師不如好書」侮辱　綠支持者灌爆：造謠爛老師

快訊／出席廉政會說明助理費案　陳怡君哽咽：真的不敢講脫黨參選

沈慶京：林俊言曾說「柯P非好人，你沒必要犧牲」

美國共和黨議員才轟藍白　今換民主黨議員發聲：非削弱防禦的時候

周玉蔻遭告誹謗　北檢偵查終結獲「不起訴」

被黃國昌說選贏高雄相當難　柯志恩認：他跟柯P站台才有機會打贏

內政部拍板封鎖李貞秀！劉世芳：拒供機密資料

賴清德「找好老師不如找好書」惹議　府貼逐字稿：勿栽贓

更多熱門

相關新聞

快訊／出席廉政會說明助理費案　陳怡君哽咽：真的不敢講脫黨參選

快訊／出席廉政會說明助理費案　陳怡君哽咽：真的不敢講脫黨參選

民進黨直轄市議員初選今（4日）開始領表登記，北市議員陳怡君涉助理費案、一審遭判7年10月，今仍到場登記參選。而民進黨廉政會今晚開會討論此案，可能處分停權甚至開除黨籍，屆時將無法被黨提名參選。陳怡君稍早也帶大筆資料親赴廉政會說明，她會前受訪時語帶哽咽表示，今天在支持者鼓勵下來廉政會說明，「我確實是用在公務，並沒有貪這些錢啊，也或許是有錯，但罪不致死」。至於是否脫黨參選？陳回應，這四個字她真的不敢講，「我不想從我的口中說出，也不會放棄」。

一審有罪恐停權　陳怡君仍登記選議員：看臉就知我是民進黨寶寶

一審有罪恐停權　陳怡君仍登記選議員：看臉就知我是民進黨寶寶

姚文智電影公司拿7千萬補助　國民黨：文化部別裝死

姚文智電影公司拿7千萬補助　國民黨：文化部別裝死

國共智庫論壇喊「兩岸中國人」推15共識　綠：與主流民意背道而馳

國共智庫論壇喊「兩岸中國人」推15共識　綠：與主流民意背道而馳

賴清德嗆二次西進　鄭麗文酸：我去華府你要如何反應？

賴清德嗆二次西進　鄭麗文酸：我去華府你要如何反應？

關鍵字：

助理費案民進黨江熊一楓陳怡君廉政會2026初選貪汙

讀者迴響

熱門新聞

快訊／南苗市場砍警嫌「胸口中彈」開刀！　搶救無效亡

大S離世前「想回家」！赴機場車內心臟驟停

最大海景好市多傳Q3開　爽逛1.4萬坪網憂「全台最塞車」

苗栗33歲警頭被砍出2大洞　顱骨骨裂ICU觀察中

即／苗栗南苗市場隨機殺人！警赴現場「頭中2刀」　3傷搶救中

台南晚間隨機砍人！3人受傷「1人大量出血」

快訊／3張加油各中200萬　獎落2縣市

具俊曄親背癱瘓隊友去看大S　1舉動讓他哭了

「一夫多妻」網紅翻車！　落魄剩2房宣布破產

數學師交往國中妹舔胸遭判刑

具俊曄深情堅守大S一年！　傳完成心願「返韓計劃」曝光

韓綜播出大S搶救細節「全因具俊曄1心願」授權！

高中妹遭繼父性侵！犧牲自己上床判無罪

好想吃妳的布丁奶！亡夫遺物驚見閨蜜胸照

空腹12小時「還滿肚食物渣」！她打瘦瘦針醫嘆：胃癱瘓了

更多

最夯影音

更多
「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛
首位陸配立委上任！　民眾黨李貞秀等6人宣誓就職

首位陸配立委上任！　民眾黨李貞秀等6人宣誓就職

台南街頭爆持刀傷人

台南街頭爆持刀傷人

賴清德嗆藍白擋預算要人民評理　牛煦庭反嗆：選擇性煽動意識形態

賴清德嗆藍白擋預算要人民評理　牛煦庭反嗆：選擇性煽動意識形態

頑童台中開唱搭敞篷車繞場！ 　滷肉飯拌不拌？瘦子曝喜好

頑童台中開唱搭敞篷車繞場！ 　滷肉飯拌不拌？瘦子曝喜好

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面