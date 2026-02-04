　
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台中雙人房「限睡一張床」！動另一張要加錢　網炸鍋：國旅沒下限

▲近年來國旅經常被詬病貴又難玩，尤其住宿費被認為不合理。（圖／記者李姿慧攝）

▲近年來國旅經常被詬病貴又難玩，尤其住宿費被認為不合理。（圖／記者李姿慧攝）

記者閔文昱／綜合報導

國旅房價與規定再掀爭議。一名網友近日在社群平台轉發照片，指出入住台中某飯店時，明明預訂的是雙人房，卻被安排到放有兩張床的房型，但其中一張床上竟擺放告示，寫明「僅提供一張床使用，如需使用另一張床需額外付費」，讓原PO當場傻眼，直呼「國旅已經變成我完全不懂的模式了嗎？」

雙人房變家庭房　第二張床「封印」要加錢

照片中可見，房內除了主要的雙人床外，還有另一張床，但床上放著告示提醒住客不得使用。原PO質疑，若不能使用，為何還要放在房間內，「所以是床單原封不動留給下一位客人嗎？」也讓人聯想到清潔與衛生疑慮，感受相當不佳。

▲原PO轉發該飯店公告，引發熱議。（圖／翻攝自Threads）

▲原PO轉發該飯店公告，引發熱議。（圖／翻攝自Threads）

公告曝光網炸鍋：國旅真的沒下限

貼文曝光後立刻引發熱烈討論，大批網友痛批規定荒謬，「那乾脆把床搬走」、「這就像餐廳沒點菜卻先上菜，用了才要收錢」、「國旅真的沒有下限」、「出國住飯店從沒遇過這種事」。不少人直言，若訂雙人房卻被安排到有兩張床的房型，理應視為「升等」，而不是限制使用空間。

也有網友推測，可能是飯店在OTA（線上訂房平台）超賣雙人房，臨時將客人安排進家庭房，才會出現「限用一床」的情況；更有自稱飯店從業人員的網友指出，部分業者為節省清潔成本，才會要求動用第二張床需另行付費，但應在訂房時清楚說明，而非入住後才告知。

業者未回應　消費者籲事前說清楚

針對爭議，《中時新聞網》曾實際向該台中飯店詢問，但業者暫未回應。多數網友認為，若房型或使用規範與訂房內容不符，業者應事前告知，否則恐涉及消費爭議；也提醒民眾，入住時若對房型或使用限制有疑慮，可立即向櫃檯反映，必要時也可向消保官申訴，保障自身權益。

02/02 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／剛跟普丁視訊會面完！習近平晚間與川普通電話
淫魔艾普斯坦「死亡現場首度曝光」　獄警崩潰：我們搞砸了
內政部封殺李貞秀「拒給機密文件」　劉世芳：怕國安風險
民進黨3連霸女議員初選「看守所登記」勝出　廉政會立案調查
快訊／2號颱「西望洋」生成！最新路徑曝

台中雙人房「限睡一張床」！動另一張要加錢　網炸鍋：國旅沒下限

飯店一晚快1萬「沒2備品」　大票愣：不能接受

現在很多旅宿業不提供一次性備品，就有網友表示，他可以自己帶牙膏、牙刷等物，可是沒有瓶裝水、紙拖鞋，真的讓他很不能接受，「我認為某些用品是不能完全消失的，尤其是高級飯店！」貼文引發眾人熱論。

日月潭、阿里山玩5天「每人5萬元」！網見行程喊合理

「國旅2.2億旅次」遭疑灌水　藍委批：來立院開會、吃便當也算

總預算卡關衝擊鐵道工程　影響桃園地下化、花東雙軌電氣化

奧客換貨失敗店內大鬧！佳德小編PO文爆紅

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

首位陸配立委上任！　民眾黨李貞秀等6人宣誓就職

台南街頭爆持刀傷人

賴清德嗆藍白擋預算要人民評理　牛煦庭反嗆：選擇性煽動意識形態

頑童台中開唱搭敞篷車繞場！ 　滷肉飯拌不拌？瘦子曝喜好

