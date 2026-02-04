台中雙人房「限睡一張床」！動另一張要加錢　網炸鍋：國旅沒下限

▲近年來國旅經常被詬病貴又難玩，尤其住宿費被認為不合理。（圖／記者李姿慧攝）

記者閔文昱／綜合報導

國旅房價與規定再掀爭議。一名網友近日在社群平台轉發照片，指出入住台中某飯店時，明明預訂的是雙人房，卻被安排到放有兩張床的房型，但其中一張床上竟擺放告示，寫明「僅提供一張床使用，如需使用另一張床需額外付費」，讓原PO當場傻眼，直呼「國旅已經變成我完全不懂的模式了嗎？」

雙人房變家庭房 第二張床「封印」要加錢

照片中可見，房內除了主要的雙人床外，還有另一張床，但床上放著告示提醒住客不得使用。原PO質疑，若不能使用，為何還要放在房間內，「所以是床單原封不動留給下一位客人嗎？」也讓人聯想到清潔與衛生疑慮，感受相當不佳。

公告曝光網炸鍋：國旅真的沒下限

貼文曝光後立刻引發熱烈討論，大批網友痛批規定荒謬，「那乾脆把床搬走」、「這就像餐廳沒點菜卻先上菜，用了才要收錢」、「國旅真的沒有下限」、「出國住飯店從沒遇過這種事」。不少人直言，若訂雙人房卻被安排到有兩張床的房型，理應視為「升等」，而不是限制使用空間。

也有網友推測，可能是飯店在OTA（線上訂房平台）超賣雙人房，臨時將客人安排進家庭房，才會出現「限用一床」的情況；更有自稱飯店從業人員的網友指出，部分業者為節省清潔成本，才會要求動用第二張床需另行付費，但應在訂房時清楚說明，而非入住後才告知。

業者未回應 消費者籲事前說清楚

針對爭議，《中時新聞網》曾實際向該台中飯店詢問，但業者暫未回應。多數網友認為，若房型或使用規範與訂房內容不符，業者應事前告知，否則恐涉及消費爭議；也提醒民眾，入住時若對房型或使用限制有疑慮，可立即向櫃檯反映，必要時也可向消保官申訴，保障自身權益。