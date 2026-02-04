世界癌症日到！南投推7項免費癌症篩檢　今年新增胃癌和無痛大腸鏡

▲南投縣提供7項免費癌症篩檢服務。（圖／南投縣衛生局提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

今天2月4日為國際抗癌聯盟訂定的「世界癌症日」，南投縣政府指出，目前積極推廣提供7項免費的癌症篩檢服務，今年預防保健癌症篩檢項目新增胃癌（糞便抗原檢測胃幽門螺旋桿菌服務），對象為45至74歲民眾，未曾參與國健署碳13尿素吹氣法或113-114年糞便抗原試辦之民眾，可享終身一次，呼籲民眾正視癌症之預防。

癌症連續43年是國人十大死因之首，根據衛福部2023年癌症登記報告，每3分48秒就有1人罹癌；縣府衛生局指出，2025至27年世界癌症日活動以「United by Unique-無獨有偶，有你有我」為主題，強調以人為本的癌症照護，結合每個人的獨特需求、同理心與關懷，帶來最佳的健康成果，除疾病治療還涵蓋預防、早期篩檢、心理支持、社會融入等各層面，養成正確的生活習慣並定期接受癌症篩檢，才能真正達到癌症預防的效果。

縣府衛生局表示，目前除推廣子宮頸癌、乳癌、大腸癌、口腔癌、肺癌、胃癌及BC型肝炎等免費篩檢，自今年1月1日起也推動「南投縣癌症篩檢民眾追蹤管理補助計畫」，補助對象及內容如下：一、75歲(含)以上長者之定量免疫法糞便潛血檢查費用；二、前項檢查結果為陽性個案者，補助清腸藥物與麻醉藥物費用；三、40至44歲具大腸癌家族史及45至74歲接受公費糞便潛血檢查，結果為陽性個案者，補助無痛大腸鏡費用補助。

衛生局長陳南松表示，許多癌症在早期發現並接受有效治療後都可治癒，今年該縣提供民眾免費無痛大腸鏡檢補助，鼓勵民眾早期篩檢、早期治療，同時也鼓勵癌症病患接受妥善治療；符合補助對象之民眾，可持健保卡及身份證至本縣參與此項計畫之醫療院所接受大腸鏡檢查或各鄉鎮市衛生所篩檢。