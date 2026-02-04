　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／博田醫院院長爆「找廠商代刀」　衛生局開鍘...重罰100萬

▲▼博田醫院。（圖／記者許宥孺攝）

▲博田醫院又一起爭議！院長謝榮豪找廠商代刀長達5年。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

台中榮總先前發生廠商上手術台執刀引發議論，未料高雄博田醫院也發生類似事件，而事主竟是院長！高雄市衛生局今（4）日無預警前往醫院調查，院長謝榮豪坦承自2020年起即允許醫材商進入手術房執行手術行為，衛生局依《醫師法》、《醫療法》先對謝榮豪、博田醫院各裁處50萬元罰鍰，全案移送地檢署偵辦中。

媒體報導指出，博田醫院椎間盤手術讓廠商代刀30分鐘，爆料影片顯示手術室內除了開刀助手醫師、刷手護理師、麻醉護理師跟主刀醫師謝榮豪外，還有一名醫材廠商就在手術台無菌區執行手術行為，遭疑是中榮案翻版。

[廣告]請繼續往下閱讀...

衛生局表示，先前並未接獲相關檢舉或陳情，今日獲悉後即前往博田國際醫院調查，經初步調查，謝姓醫師坦承於2020年起即允許醫療器材商人員於手術室內量測連結橫桿及混合骨水泥等行為。

▲博田醫院院長謝榮豪遭爆料找醫材商代刀。（圖／翻攝自醫院官網）

▲博田醫院院長謝榮豪遭爆料找醫材商代刀。（圖／翻攝自醫院官網）

衛生局依《醫療法》108條，裁處博田醫院最高罰鍰50萬元整，並暫停謝姓醫師手術排程1個月進一步調查釐清；針對謝姓醫師違規行為，依《醫師法》裁處最高罰鍰50萬元，全案調查後將移付醫師懲戒；涉執行醫療行為的廠商人員也將移送司法機關偵辦。

根據《醫師法》第28條規定，未取得合法醫師資格，執行醫療業務者，處6個月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣30萬元以上150萬元以下罰金。另依同法第28條之4規定，醫師聘僱或容留違反第28條規定之人員執行醫療業務，處新臺幣10萬元以上50萬元以下罰鍰。

依據《醫療法》第108條規定，醫療機構容留違反醫師法第28條規定之人員執行醫療業務，處新臺幣5萬元以上50萬元以下罰鍰，並得按其情節就違反規定之診療科別、服務項目或其全部或一部之門診、住院業務，處1個月以上1年以下停業處分或廢止其開業執照。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
459 1 9993 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
具俊曄深情堅守大S一年！　傳「返韓計劃」曝光
快訊／博田醫院院長爆「找廠商代刀」　衛生局重罰100萬
新台幣改版「假照片瘋傳」！央行急澄清
網紅醫師女兒遭霸凌竟被要求道歉？校方：程序完全合法
陸元琪悼袁惟仁遭網吐槽　直球回擊了
快訊／出席廉政會說明助理費案　陳怡君哽咽：真的不敢講脫黨參選

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／博田醫院院長爆「找廠商代刀」　衛生局開鍘...重罰100萬

把關春節食安！金門跨局處聯合稽查抽驗　全數合格

李遠逛書展一路結帳「2天花1.4萬」報答出版社　書單保密

員工調車遭列車夾傷　台鐵：將懲處人員疏失

青花驕嘉義店外水溝被爆有浮油　王品道歉：將加強營運檢討

LINE免費「過年8款貼圖」拜年超好用！蘇蘇柴、黑狗兄來囉

義大利白內障手術要等1年　奶奶特地「搭機赴台治療」狂讚：超滿意

西望洋颱風估明天生成　周五晚間寒流南下「低溫探7度」

《爸爸回家做晚飯》年菜特輯暖爸阿Ben下廚　廚佛Fred翻車名場面全都錄

台北國際書展門票可抵購書　搭配文化幣放大「用2點送1點」

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

首位陸配立委上任！　民眾黨李貞秀等6人宣誓就職

台南街頭爆持刀傷人

賴清德嗆藍白擋預算要人民評理　牛煦庭反嗆：選擇性煽動意識形態

頑童台中開唱搭敞篷車繞場！ 　滷肉飯拌不拌？瘦子曝喜好

別被輝達光環閃瞎！150萬買北士科「沒賺頭」？專家共識：園區宅不是萬靈丹｜地產詹哥老實說完整版 EP295

吸菸區超遠！年貨大街禁菸遭批玩假的　蔣萬安：規劃會隨時調整

《星光4》方宥心揭袁惟仁暖舉　黃嘉千緬懷他：我們都會再見面

舒華暴瘦後現身：健康很重要！ 認拍攝輕鬆「反正顏值在這」

陸屁孩放火燒死薩摩耶

快訊／博田醫院院長爆「找廠商代刀」　衛生局開鍘...重罰100萬

把關春節食安！金門跨局處聯合稽查抽驗　全數合格

李遠逛書展一路結帳「2天花1.4萬」報答出版社　書單保密

員工調車遭列車夾傷　台鐵：將懲處人員疏失

青花驕嘉義店外水溝被爆有浮油　王品道歉：將加強營運檢討

LINE免費「過年8款貼圖」拜年超好用！蘇蘇柴、黑狗兄來囉

義大利白內障手術要等1年　奶奶特地「搭機赴台治療」狂讚：超滿意

西望洋颱風估明天生成　周五晚間寒流南下「低溫探7度」

《爸爸回家做晚飯》年菜特輯暖爸阿Ben下廚　廚佛Fred翻車名場面全都錄

台北國際書展門票可抵購書　搭配文化幣放大「用2點送1點」

UNIQLO春夏重點搶先看！輕盈高級剪裁　C系列話題墨鏡、拼接休閒鞋必收

要硬要強「醫大推1蔬菜」！70%男補對了　體力、性慾有感UP

快訊／博田醫院院長爆「找廠商代刀」　衛生局開鍘...重罰100萬

集集、水里、信義農會齊慶農民節　許淑華籲中央對美維護農民權益

大陸恢復上海居民赴金馬旅遊　陳玉珍：盼陸續開放其他省市

網紅醫女兒遭霸凌「被要求道歉」？校方列3點回應：程序完全合法

新台幣改版「假照片瘋傳」！央行澄清：非本行發布，勿輕信轉傳

新庄剛志提出「跑壘改善」方案　請求日職12球團效法

日職春訓節奏嚴！不擔心旅日台灣三傑　林岳平：一定會讓大家驚訝

我遊輪就業市場大突破　台灣郵輪服務顧問公司完成國際公約認證

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

生活熱門新聞

強冷倒數「暴跌15℃」　全台進冰箱

今立春「3禁忌」千萬別做！嘆一口氣窮3年

探5℃！　最凍時間曝

尾牙發一個漢堡！等員工吃完「老闆下秒驚人出手」

「立春」4生肖先動先贏

台灣人赴日買UQ「落入小偷陷阱」多付錢！惡劣手法曝

尾牙抽中「饗食天堂餐券365張 」他臉綠！網喊賺：45萬

凍3天！　估跌破6℃強冷空氣要來了

不是簡體字！「數」一寫法只有台灣人看得懂

威力彩衝9.7億！命理師點名「4生肖、4星座」偏財運旺爆

美議員批擋國防預算！詹江村怒：再唧唧歪歪「就制裁美國」

長輩紅包「過年要8000、1萬」？過來人曝行情

網酸「張忠謀坐輪椅」：有錢又怎樣？　許美華反轟愚蠢

搭機「目睹超沒品一幕」！前空姐曝無法勸阻

更多熱門

相關新聞

高雄預售豪宅驚見0交易！　「國城定潮」1.1億稱霸

高雄預售豪宅驚見0交易！　「國城定潮」1.1億稱霸

高雄豪宅市場大洗牌，實登顯示，2025年預售與成屋豪宅王出爐，但全年總價逾4000萬元的預售豪宅大樓交易幾乎掛零，創近5年首見，房市轉由成屋稱霸。亞灣區「國城定潮」38樓戶以每坪65.04萬元、總價約1.1億元成交，登上2025高雄豪宅王。

黃國昌喊「打下高雄」　賴瑞隆嗆：不會獲支持

黃國昌喊「打下高雄」　賴瑞隆嗆：不會獲支持

寒冬送暖驚見過期8年白米　衛生局開罰

寒冬送暖驚見過期8年白米　衛生局開罰

獨／高雄女裸屍詭握睡衣　同居男友瞬間失聯

獨／高雄女裸屍詭握睡衣　同居男友瞬間失聯

即／高雄驚傳銀樓搶案　2匪搭檔秒劫97萬金條

即／高雄驚傳銀樓搶案　2匪搭檔秒劫97萬金條

關鍵字：

高雄衛生局博田醫院代刀

讀者迴響

熱門新聞

快訊／南苗市場砍警嫌「胸口中彈」開刀！　搶救無效亡

大S離世前「想回家」！赴機場車內心臟驟停

最大海景好市多傳Q3開　爽逛1.4萬坪網憂「全台最塞車」

苗栗33歲警頭被砍出2大洞　顱骨骨裂ICU觀察中

即／苗栗南苗市場隨機殺人！警赴現場「頭中2刀」　3傷搶救中

台南晚間隨機砍人！3人受傷「1人大量出血」

具俊曄親背癱瘓隊友去看大S　1舉動讓他哭了

快訊／3張加油各中200萬　獎落2縣市

「一夫多妻」網紅翻車！　落魄剩2房宣布破產

數學師交往國中妹舔胸遭判刑

好想吃妳的布丁奶！亡夫遺物驚見閨蜜胸照

空腹12小時「還滿肚食物渣」！她打瘦瘦針醫嘆：胃癱瘓了

韓綜播出大S搶救細節「全因具俊曄1心願」授權！

高中妹遭繼父性侵！犧牲自己上床判無罪

雪碧淚訴：警察不顧反對硬看全裸照　入境星國被帶進小黑屋

更多

最夯影音

更多
「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛
首位陸配立委上任！　民眾黨李貞秀等6人宣誓就職

首位陸配立委上任！　民眾黨李貞秀等6人宣誓就職

台南街頭爆持刀傷人

台南街頭爆持刀傷人

賴清德嗆藍白擋預算要人民評理　牛煦庭反嗆：選擇性煽動意識形態

賴清德嗆藍白擋預算要人民評理　牛煦庭反嗆：選擇性煽動意識形態

頑童台中開唱搭敞篷車繞場！ 　滷肉飯拌不拌？瘦子曝喜好

頑童台中開唱搭敞篷車繞場！ 　滷肉飯拌不拌？瘦子曝喜好

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面