大陸恢復上海居民赴金馬旅遊　陳玉珍：盼陸續開放其他省市

「國共智庫論壇」昨閉幕，中國大陸文旅部今（4日）宣布將於近期正式恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊。對此，國民黨立委陳玉珍回應，這對金門觀光產業及帶動地方經濟有正面的助益，也持續厚植兩岸和平往來交流的基礎，期盼未來陸方能夠陸續開放大陸其他省市居民，也能夠來到金門觀光旅遊。

陳玉珍提到，金門能夠接待更多觀光旅客固然可喜，但也必須持續充實金門自身的接待能量，特別是交通運量方面，她舉近期協調春節假期台金航線加班機為例，交通是旅遊返鄉必要的工具，政府應該正視目前小三通航線船班吃緊問題，未來再面對開放上海來的大陸旅客時，應適度再增加往來班次，避免影響在地金門鄉親的基本交通需求，甚至造成大陸旅客安排行程的不便。

另外，陳玉珍說，從民國113年9月27日開放福建居民來金門旅遊以來，迄今金門並未有任何危害國安事件發生，充分顯示開放觀光旅遊是對兩岸間百姓往來，增進瞭解，乃至於幫助兩岸和平交往有利之事，之前她也曾向陸委會反應，應讓入金證申辦程序更簡化、手續更便捷，甚或開放落地簽，她期盼陸委會等中央主管機關能夠重視真正民生經濟，讓更多的大陸旅客體驗金門的觀光魅力，持續帶動金門整體經濟發展。