社會 社會焦點 保障人權

網紅醫女兒遭霸凌「被要求道歉」？校方列3點回應：程序完全合法

▲陰暗教室,教室,學校,課桌椅。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲柚子醫師再爆女兒霸凌案處理惹議。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者閔文昱／綜合報導

一名網紅醫師近日再度為女兒校園霸凌事件發聲，質疑校方不僅將調查期限「因故」延長一個月，甚至曾提出希望其夫妻向全班學生致歉的處理方式，讓他直言無法理解，痛批「為什麼要被害者道歉？」相關貼文曝光後，再度引發社會關注校園霸凌處理是否出現二次傷害。對此，校方今（4日）也做出回應了。

質疑調查展延又要道歉　家長直呼震驚

該名網紅醫師指出，女兒疑似在校遭同學踹頭霸凌，造成重傷住院，事件進入調查程序後，校方來信通知調查期限將依法延長一個月；但更令家屬難以接受的是，校方人員曾在班級群組中轉達，希望由學校出面，請他們夫妻向全班學生致歉。他表示，在責任尚未釐清前，這樣的要求已明顯違反「保護被害者、避免二次傷害」的基本原則，也讓家屬對後續處理的中立性產生重大疑慮。

校方：外部專家調查　未要求被害者致歉

對此，校方發布聲明澄清，該案已由3名外部專家組成調查小組，並於1月15日完成相關人員訪談。由於訪談資料內容繁複，為確保報告嚴謹與完整，依法依「校園霸凌防制準則」規定展延一個月，並已通知檢舉人，程序完全符合法定流程。校方也強調，並未要求被行為人或被害者家長出面致歉，相關指控內容已交由外部委員獨立調查。

校方表示，預計將於開學後完成後續行政作業並正式函知當事人，整體處理過程秉持公正、公平原則進行，同時也對受傷學生表達關心與祝福。網紅醫則透露，基於保護孩子身心狀況與學習環境考量，已於去年底替女兒辦理轉學，並盼事件能被認真檢視，避免再有其他孩子承受相同傷害。

02/02 全台詐欺最新數據

459 1 9993 損失金額(元)

網紅醫女兒遭霸凌「被要求道歉」？校方列3點回應：程序完全合法

一名網紅醫師在去年11月透露，家人在校遭到霸凌受傷。事隔2個月左右，該名醫生再度PO文，指收到校方來信，告知調查處理期限「因故」延長1個月。北市教育局今（4日）證實，校園霸凌事件調查以2個月為原則，若因情節複雜等理由，得延長一次且以1個月為限，校方已依規定通知當事人，教育局也密切追蹤並掌握調查進度，並持續督導學校。

