地方 地方焦點

集集、水里、信義農會齊慶農民節　許淑華籲中央對美維護農民權益

▲許淑華出席集集、水里、信義鄉農民節表彰大會。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲許淑華出席集集、水里、信義鄉農民節表彰大會。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

今天是農民節，集集、水里及信義3鄉鎮各自辦理農民節表彰大會，向辛勤付出的農民朋友致上最高敬意；南投縣長許淑華逐一出席頒獎表揚優秀模範農民、共同運銷與產銷班績優人員，也肯定各級農會在農產行銷、品質管理及產業升級上的努力與成果，逐漸打出品牌和名聲，讓南投農特產品在全國市場更具競爭力。

許淑華首先參加集集鎮農會農民節表彰大會，肯定集集鎮農會近年來的營運績效表現越來越好，尤其在火龍果、香蕉等作物品質管理上的亮眼表現，率先推動火龍果產銷履歷認證及多元評鑑制度，有效提升消費者信心；許淑華在水里農會則公開頒獎表揚獲農業部114年特色家政班「人之美」殊榮的水里鄉郡坑家政班，其成立地方首支女性鑼鼓隊，將民間藝術融入家政教育，充分展現農會在婦女培力與社區發展上的深厚能量。

▲許縣長出席農民節表彰大會肯定農會成果，持續力挺農業升級與農民權益。（圖／南投縣政府提供）

許淑華最後前往信義鄉農會梅子夢工廠出席頒獎表揚餐會，特別肯定信義農會在艱困環境中穩健經營成長，輔導農民及服務社會大眾，開發多元化的創新產品、結合地方產業行銷展售，不僅信用部維持良好等級，在共同運銷量能上更躍升為全國第2，成為國內重要蔬果供應地，且拍賣價格屢創高價，年度運銷金額也突破5億元。

▲許縣長出席農民節表彰大會肯定農會成果，持續力挺農業升級與農民權益。（圖／南投縣政府提供）

許淑華表示，信義鄉農會積極推動梅子再製加工，透過蒸餾技術打造多元產品，其中「柔水」獲得全國唯一的釀造組特金獎，「長老說話」及「馬拉桑烏梅酒」則分別獲得蒸餾類及再製類金牌獎殊榮，有助提升農產加工產品附加價值，穩定在地農民收益，建立信義鄉農業的品牌形象，實為全國各農會的模範標竿。

許淑華指出，縣府近年持續補助農機設備、推動各項輔導計畫，今年度更編列逾8000萬元預算，全力支持農業發展，讓農民朋友實質受惠，穩定臺灣農業供給體系；針對近期國際關稅議題，許淑華也呼籲中央農業主管機關，面對美國農產品採購談判，務必兼顧國內農業承受能力，採取總量管制並維持必要關稅措施，以避免對臺灣農業及農民收入造成衝擊。

