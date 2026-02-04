快訊／出席廉政會說明助理費案　陳怡君哽咽：真的不敢講脫黨參選

▲議員陳怡君。（圖／記者杜冠霖攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨直轄市議員初選今（4日）開始領表登記，北市議員陳怡君涉助理費案、一審遭判7年10月，今仍到場登記參選。而民進黨廉政會今晚開會討論此案，可能處分停權甚至開除黨籍，屆時將無法被黨提名參選。陳怡君稍早也帶大筆資料親赴廉政會說明，她會前受訪時語帶哽咽表示，今天在支持者鼓勵下來廉政會說明，「我確實是用在公務，並沒有貪這些錢啊，也或許是有錯，但罪不致死」。至於是否脫黨參選？陳回應，這四個字她真的不敢講，「我不想從我的口中說出，也不會放棄」。

陳怡君今現身中央黨部出席廉政會說明，她會前受訪時表示，從擔任議員至今，所有公務支出一千多萬，後續還有很多的憑證跟收據在整理，確實是花用在所有的公務，今天特別來跟廉政會來說明。至於對廉政會決定是否有信心？陳怡君指出，就是用誠意來說服廉政會啦，「看我的臉就知道，我是長得像民進黨的臉喔，過去到現在，我一直都是民進黨寶寶，所以也希望說民進黨不要放手」。

陳怡君指出，她從18歲至今一直都是民進黨，長期幫民進黨輔選，不論民進黨態度怎麼樣，她心裡面的情感，陳怡君永遠都是民進黨寶寶，也很感謝民進黨過去的栽培。今天不論如何，她是不是民進黨的黨員、有沒有在這個黨，陳怡君支持者也都是民進黨支持者啊，這是不會去違背的。

陳怡君也坦言，從擔任民意代表以來，手上陳情案壓力非常的大，包含：大同區大龍新城漏水壁癌、大直基泰房屋倒塌、夜店違規出現毒品，非常多案子。每個案子背後，都有很多勢力要她放手，陳怡君選擇跟民眾站在一起，沒有放手。她前兩年不斷的遭受恐嚇跟威脅，報案報了四次，抓到了三次的壞人，有關於這個政治上的事情，也有零星被警告。

陳怡君指出，這幾年來做對的事情，名譽卻不斷被恐嚇威脅，也長期活在這種壓力之下，面對這麼巨大的壓力，陳怡君沒有放手，始終跟民眾站在一起，也希望民進黨不要放開她的手，也很感謝一些基層支持者，要她今天勇敢的來跟廉政會說明。

對於案情，陳怡君表示，所以他們就整理了這麼多的資料，確確實實都用在於公務。每次民進黨只要有大型活動，都要民代辦活動，卻只補貼兩、三萬塊，這些錢要從哪邊來？我們確實是很努力為黨的活動在宣傳。

陳怡君指出，她的支持者說，今天不管陳怡君是不是民進黨，他們支持的是我這個人。所以在他們的鼓勵之下，今天登記了，也來跟廉政會說明，「我確實是用在公務，我並沒有貪這些錢啊。所以這真的拜託大家相信我的清白，我也或許是有錯，但是我罪不致死，我絕對沒有貪污」。

媒體也追問，如果確定停權，會堅持脫黨參選到底？陳怡君表示，脫黨參選這四個字她真的不敢講，當然支持者說，「如果黨不提名我，他們依然會支持我」。因為陳怡君的服務沒有分政黨，「脫黨參選這四個字，我不想從我的口中說出，我的情感一直都是民進黨的，會繼續尋求大家的支持，那我也不會放棄」。