社會 社會焦點 保障人權

反送中人士住家遭潑漆！港人9小時快閃犯案　手沾紅漆離境畫面曝

記者黃宥寧／台北報導

守護台灣自由！北市士林區4日凌晨發生潑漆恐嚇反送中港人事件，現場遭潑灑紅色油漆並散落被害人照片。警方成立專案小組追查，2小時內鎖定犯嫌為梁姓台籍港人，發現其入境後購買油漆即犯案，離境時雙手仍沾紅漆，已搭早班機潛逃出境，警方持續追查是否另有共犯。

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲梁姓台籍港人於3日深夜23時許入境台灣後，隨即前往新北三重區購買紅色油漆2罐潑漆。（圖／記者黃宥寧翻攝）

士林警於4日清晨6時許擔服巡邏勤務時，發現文林路段某住宅出現潑漆毀損情形，立即封鎖現場蒐證，並調閱周邊監視器畫面。警方發現，犯嫌於凌晨2時許犯案後，先搭乘計程車前往萬華區一帶，疑似刻意製造斷點，隨後再轉搭計程車直奔桃園國際機場。

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲梁姓嫌犯離境時，右手還沾染紅漆。（圖／記者黃宥寧翻攝）

警方進一步調閱機場監視器畫面時發現，犯嫌辦理離境手續時，雙手仍殘留明顯紅色油漆痕跡，相關畫面清楚拍下，成為重要關鍵證據之一。經比對入出境資料，警方確認犯嫌為梁姓台籍港人。

警方調查指出，梁嫌於3日深夜23時許入境台灣後，隨即前往新北三重區購買紅色油漆2罐，接著直奔士林區犯案；犯案後迅速離開現場，並一路轉搭計程車前往機場，於4日上午8時許搭乘最早班機離境，整個行動路線縝密。

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲士林區某住宅大門遭潑紅漆。（圖／記者黃宥寧翻攝）

全案已報請士林地檢署檢察官指揮偵辦，警方將持續追查是否另有共犯，並釐清是否涉及組織性或指使背景。

士林分局長許城銘強調，警方強力譴責任何非法暴力與恐嚇行為，並重申保障在台港人人身安全與自由的決心。對於任何挑戰公權力、危害社會秩序的不法行為，警方勢必嚴查嚴辦，絕不寬貸。

警方也呼籲，台灣是民主法治社會，民眾可理性表達立場與訴求，但絕不容許以暴力、恐嚇方式侵害他人權益，警方將持續強化維安作為，確保市民及在台港人的安全。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

