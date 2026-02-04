台北花市2/12起至2/16中午　連續108小時營業不打烊

▲台北花市宣布春節檔期正式啟動。（圖／花卉公司提供）



記者陳家祥／台北報導

台北花卉產銷公司今（4日）宣布，春節檔期的迎春花卉活動正式起跑，將分2階段延長營業時間，其中，12日起至16日起將全天不打烊，花市預估，切花（不帶土不帶盆的花卉）價格今年將便宜1成，如菊花1把約新台幣200元至450元、百合1把約400至600元。

台北花市延長營業時間第1階段已在昨天起跑，零批場營業時間已延長至下午3點；第2階段則在2月12日至16日中午12點，期間全天營業，連續108小時不打烊，全天候服務民眾。

花卉公司表示，依過往經驗，民眾主要消費購置的切花（不帶土不帶盆的花卉）需求高峰期為春節前5天，也就是今年2月12日至16日。今年切花供貨量預估約96萬把至100萬把，較去年增加約15%。

台北花市企劃室副主任洪子傑說，切花品種如百合、銀柳、菊花等，都是過年期間，民眾喜歡購置花卉，今年供應量預估增加1至2成、價格便宜約1成，如菊花1把約新台幣200元至450元、百合1把約400至600元。

由於今年過年前適逢2月14日情人節，花卉公司預估將帶動玫瑰花價格，但總體價格可能下跌約2成。如蝴蝶蘭、金桔等盆花，主要消費需求是在農曆尾牙附近，目前各類式盆花種類都豐富，建議民眾選購。

另外，台北花市也會在春節前夕運用各式應景的切花、盆花進行布置，作為民眾採買花卉佈置擺設的參考。2月12日起在花市的A館南廣場還介紹各式各色的百合花品種資訊，民眾可選擇喜愛顏色品種採買。