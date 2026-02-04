南消和緯分隊攜手宮廟宣導防火　提醒春節用火用電安全

▲台南市消防局第六大隊和緯分隊結合宮廟人潮，向信眾宣導春節防火與住警器安裝觀念。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

農曆春節將至，為提升民眾居家防火安全意識，台南市消防局第六大隊和緯分隊，近日晚間結合轄內宗教場所大興宮，辦理春節防火安全宣導活動，利用信眾參香人潮，向民眾宣導用火、用電安全觀念，並加強推廣住宅用火災警報器的重要性。

消防人員現場向民眾說明住宅用火災警報器的功能與正確安裝位置，指出住警器可於火災初期即發出警報，協助住戶即時察覺異狀、迅速應變，爭取寶貴逃生時間，對提升居家安全具有實質助益，獲得不少信眾關注與詢問。

第六大隊大隊長邱淵明表示，春節期間民眾返鄉團聚、圍爐及祭祀活動頻繁，用火用電情形增加，火災風險也隨之提高，呼籲民眾務必落實「人離火熄」原則，避免電器長時間使用或電線老舊，並留意周遭可燃物堆放情況，以降低火災發生風險。

消防局長楊宗林指出，透過結合在地宗教場所辦理防火宣導，能有效將消防安全觀念深入社區，讓防災意識不僅停留在宣導文字，而是成為民眾日常生活的一部分。

市長黃偉哲也表示，近來火警案件多與電器使用不當有關，住宅用火災警報器的提前警示功能，有助於民眾及早逃生並降低財產損失；同時提醒民眾居家環境應避免堆積雜物，一旦發生災害，雜物不僅影響逃生動線，也可能延誤消防人員搶救時機。期盼透過全民共同重視防火安全，讓市民平安迎新年、安心過好年。