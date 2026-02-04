落實廉能治理　台東縣府完成公職人員財產申報抽籤

▲台東縣府舉辦財產申報實質審核公開抽籤。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣政府4日舉辦「114年度公職人員財產申報實質審查公開抽籤作業」，由縣府秘書長盧協昌主持，人事處處長邱婉玲、政風處處長洪文聰及主計處科長郭美君到場見證，透過公開抽籤方式，落實財產申報制度的公平性與透明度。

縣府政風處統計，114年度受理縣府及所屬機關學校、鄉（鎮）公所等申報財產的公職人員共計532人，依據法務部規定，先按10％比例抽出54人進行財產申報實質審查。此次中籤人員包括行政處副處長霓卡、政風處第三科科長馬維駿、地政處地價科科長簡鈺珊及建設處建築管理科科長胡烱權等人。另再依2％比例，從中籤人員中抽出2人，分別為信義國民小學總務主任林靜宏及關山地政事務所課員兼主計金純慧，辦理前後年度申報資料比對。

台東縣政府說明，本次抽籤作業先由現場人員共同檢視抽籤名冊，確認名單正確後，採電腦亂數方式隨機抽選，並於現場即時複核中籤結果無誤後，當場完成作業。相關中籤名單隨後公告於政風處網站，提供申報人及民眾查詢。

政風處表示，公職人員財產申報制度是政府推動廉能治理的重要機制，透過確實申報與審核程序，有助於落實陽光法案精神。近年法務部持續推動擴大授權服務，政風處也以主動協助方式，透過走動式服務及電話指引，輔導申報義務人使用授權系統完成申報，提升行政效率。未來將持續強化制度執行，打造公開、公正、透明的行政環境，維繫縣府廉潔形象。