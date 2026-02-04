樂天桃猿2026春訓進駐台東　縣府盼帶動運動觀光

▲樂天桃猿2026年春訓落腳台東。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

中華職棒樂天桃猿隊（Rakuten Monkeys）選定台東作為2026年春訓基地，球團4日上午9時於台東縣棒球村第一棒球場舉辦開訓團拜活動，台東縣長饒慶鈴應邀出席，代表縣府歡迎球隊及教練、選手與工作人員到訪，並祝福球隊春訓順利、新賽季表現亮眼。

饒慶鈴指出，台東空氣品質長期名列全國前茅，根據環境部空氣品質監測資料，細懸浮微粒（PM2.5）年平均值表現優異，加上完善的運動場地條件，使台東成為職棒球隊進行春訓的理想地點。她表示，縣府與鄉親對樂天桃猿隊進駐表達誠摯歡迎，也期待球隊能在良好的環境中專心備戰，為新球季累積最佳狀態。

饒慶鈴也感謝樂天球團在春訓期間，規劃協助指導在地基層棒球隊，透過實際交流，協助小選手建立正確的訓練與比賽觀念，深化職業球團與地方體育的合作關係。

縣府指出，樂天桃猿隊春訓進駐，將為地方帶來實質產業效益。第一階段春訓期間，教練、選手及隨隊工作人員近百人到訪，其中包括多名台東出身的球員；第二階段人數預計突破百人，將有助活絡交通、住宿、餐飲及相關消費。同時，隨隊而來的球迷也將形成移地觀光效應，進一步帶動地方運動觀光發展。

樂天球團副領隊礒江厚綺在致詞時表示，感謝台東縣政府提供高規格的場地設施，讓球隊得以順利進行春訓。他指出，球團此次進駐不僅著眼於訓練本身，也希望透過與台東基層棒球學校的交流，協助在地培育更多棒球人才。

縣府教育處表示，樂天桃猿隊本次春訓分為兩個階段，第一階段為2月4日至2月14日，第二階段為2月23日至3月10日，皆於台東縣棒球村第一及第二棒球場進行。教育處指出，台東為棒球發展重鎮，縣府將持續優化相關軟硬體設施，打造更完善的運動訓練環境，期盼透過與職業球團的合作，推動地方體育持續向前。